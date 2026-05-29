DDR5 było za tanie? Nadciągają moduły RAM z aktywnym chłodzeniem

Ceny modułów RAM od miesięcy są absurdalnie wysokie z powodu szaleństwa na AI, które wysysa z rynku niemal wszystkie kości pamięci. Firmy dwoją się więc i troją by przekonać konsumentów do zakupu. A jedną z ciekawszych propozycji w ostatnim czasie jest owoc współpracy dwóch znanych, tajwańskich firm - Cooler Master oraz G.SKILL.

Nawet o 15°C przy zachowaniu dobrej kultury pracy

MasterDIMM to nowa seria zaprojektowana z myślą o komputerach stacjonarnych. Mowa o modułach CUDIMM w standardzie DDR5, które wyposażone zostały w aktywny układ chłodzenia. Pełna prezentacja nastąpi w przyszłym tygodniu, podczas targów Computex 2026 i to wtedy zdradzone zostaną szczegółowe parametry. Mamy jednak zobaczyć do 8400 MT/s.

Jednak już teraz możemy rzucić okiem na czarno-złoty design z dużym, żebrowanym radiatorem oraz małym wentylatorem wprost na PCB. Przypomina to nieco stare chłodzenia referencyjne z kart graficznych. Całość dopełnia dyskretne podświetlenie RGB LED na górze układów.

Według Tajwańczyków takie rozwiązanie pozwala obniżyć temperatury nawet o 15°C, co ma pozwolić na większy potencjał OC i/lub dłuższą żywotność modułów. Ważnym aspektem projektu była też podobno kultura pracy - głośność ma nie przekraczać 35 dB(A) pod pełnym obciążeniem.