Sprzęt

DDR5 było za tanie? Nadciągają moduły RAM z aktywnym chłodzeniem

Historia zatacza koło, a wentylatory znowu lądują w okolicach pamięci. Tym razem wygląda to bardziej elegancko, ale założenie pozostaje bez zmian.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:31
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
DDR5 było za tanie? Nadciągają moduły RAM z aktywnym chłodzeniem
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ceny modułów RAM od miesięcy są absurdalnie wysokie z powodu szaleństwa na AI, które wysysa z rynku niemal wszystkie kości pamięci. Firmy dwoją się więc i troją by przekonać konsumentów do zakupu. A jedną z ciekawszych propozycji w ostatnim czasie jest owoc współpracy dwóch znanych, tajwańskich firm - Cooler Master oraz G.SKILL. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nawet o 15°C przy zachowaniu dobrej kultury pracy

MasterDIMM to nowa seria zaprojektowana z myślą o komputerach stacjonarnych. Mowa o modułach CUDIMM w standardzie DDR5, które wyposażone zostały w aktywny układ chłodzenia. Pełna prezentacja nastąpi w przyszłym tygodniu, podczas targów Computex 2026 i to wtedy zdradzone zostaną szczegółowe parametry. Mamy jednak zobaczyć do 8400 MT/s.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM GOODRAM 4GB (1x4GB) DDR3 1600MT/s CL11
Pamięć RAM GOODRAM 4GB (1x4GB) DDR3 1600MT/s CL11
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Pamięć RAM GOODRAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200MT/s CL22
Pamięć RAM GOODRAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200MT/s CL22
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Pamięć RAM GOODRAM 8GB (1x8GB) DDR4 2400MT/s CL17
Pamięć RAM GOODRAM 8GB (1x8GB) DDR4 2400MT/s CL17
0 zł
262.67 zł - najniższa cena
Kup teraz 262.67 zł
Advertisement

Jednak już teraz możemy rzucić okiem na czarno-złoty design z dużym, żebrowanym radiatorem oraz małym wentylatorem wprost na PCB. Przypomina to nieco stare chłodzenia referencyjne z kart graficznych. Całość dopełnia dyskretne podświetlenie RGB LED na górze układów.

DDR5 było za tanie? Nadciągają moduły RAM z aktywnym chłodzeniem

Według Tajwańczyków takie rozwiązanie pozwala obniżyć temperatury nawet o 15°C, co ma pozwolić na większy potencjał OC i/lub dłuższą żywotność modułów. Ważnym aspektem projektu była też podobno kultura pracy - głośność ma nie przekraczać 35 dB(A) pod pełnym obciążeniem.

Data premiery i sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Poznamy je dopiero 2 czerwca, bo wtedy startują wspomniane targi. Jedno jest pewne - nawet przy obecnych warunkach rynkowych to nie będzie tani sprzęt. Pytanie też jak (bez)awaryjne są zastosowane wentylatory i jak często trzeba je czyścić?

Endorfy Fortis 5
Image
telepolis
Cooler Master RAM G.Skill DDR5 chłodzenie komputera pamięci RAM z chłodzeniem aktywnym Computex 2026
Źródła zdjęć: Cooler Master
Źródła tekstu: Cooler Master, Oprac. własne