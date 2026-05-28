Nowa funkcja w mBanku. Od 10 czerwca sama ci się wyświetli

mBank nowa funkcja - jak to działa?

Skorzystać z niej może każdy klient mBanku i nie musi w tym celu robić nic specjalnego. Wystarczy, że posiada aplikację mBanku i się do niej zaloguje.

Jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni i nie będzie to telefon z mBanku, po zalogowaniu się do aplikacji, na pulpicie zobaczysz komunikat: nie rozmawiasz teraz z mBankiem. wyjaśnia w wiadomości, rozesłanej do klientów, mBank.

"Nie rozmawiasz teraz z mBankiem"

Jeśli mimo wszystko, rozmówca uparcie twierdzi, że dzwoni do Ciebie z mBanku, a ty widzisz w aplikacji taki komunikat, masz wówczas pewność, że to oszust, który podszywa się pod pracownika banku. W takiej sytuacji natychmiast przerwij połączenie i nie kontynuuj dalej rozmowy.

mBank w nowej funkcji, korzysta z tego samego rozwiązania, za pomocą którego potwierdza, kiedy do nas dzwoni prawdziwy pracownik banku. Polega to na tym, że na początku rozmowy, kiedy dzwoni pracownik mBanku, dostajesz powiadomienie w aplikacji mobilnej z jego danymi. Powiadomienie wymaga twojej akceptacji. Dzięki tej prostej usłudze, masz pewność, że rozmawiasz z przedstawicielem mBanku, a nie kimś, kto się za niego podszywa.

Niestety, często mamy do czynienia z sytuacją, że dzwoniący (oszust) tłumaczy, że nie wyśle powiadomienia, ze względu na awarię systemu. Dlatego też mBank zdecydował się na wprowadzenie właśnie tej dodatkowej funkcji "nie rozmawiasz teraz z mBankiem".

Nowa funkcja będzie dostępna od 10 czerwca 2026 roku.