Subskrypcja na WhatsAppa, Instagrama i Facebooka. To już się dzieje

Firma Meta wprowadza aż trzy plany subskrypcyjne, osobno dla użytkowników WhatsApp, Faceboka oraz Instagrama. Te mają dawać więcej "zabawnych funkcji". W planach jest też plan Meta One, który ma być skierowany przede wszystkim do firm i internetowych twórców, dając im więcej możliwości.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp, Instagram i Facebook Plus

Instagram Plus daje użytkownikom między innymi możliwość zobaczenia, kto ponownie obejrzał ich relację. Do tego będą mogli tworzyć nieograniczoną liczbę list odbiorców Stories (dla zwykłych użytkowników zostaną tylko "bliscy znajomi").

Poza tym użytkownicy Instagram Plus będą mogli także raz w tygodniu wyróżnić swoją historię, aby uzyskać dodatkowe wyświetlenia czy też przedłużyć ją poza standardowe 24 godziny. Inne możliwości to podglądanie Stories bez wyświetlania się jako widz, a także przeszukiwanie listy odbiorców Stories, aby zobaczyć, kto ją obejrzał. Inne nowości to: dodatkowa reakcja w postaci Super Serca, możliwość zmiana ikony oraz dodatkowe czcionki.

Facebook Plus zaoferuje podobne możliwości, co Instagram Plus. Natomiast osoby, które zdecydują się na zakup subskrypcji WhatsApp Plus, otrzymają kilka innych funkcji, w tym: dodatkowe skórki, dodatkowe dzwonki, przypinanie większej liczby czatów oraz naklejki premium.

Cena to 3,99 dolara za Instagram Plus i Facebook Plus oraz 2,99 dolara miesięcznie za WhatsApp Plus.

Meta One

W planach są też subskrypcje Meta One, dedykowane użytkownikom sztucznej inteligencji. Meta One Plus ma kosztować 7,99 dol., a Meta One Premium aż 19,99 dol. miesięcznie. Pozwolą one między innymi na tworzenie większej liczby grafik i filmów w Meta AI. Sztuczna inteligencja ma też radzić sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami.

Testy planów Meta One mają ruszyć w przyszłym miesiącu w Boliwii, Gwatemali oraz Singapurze.

Jednak to jeszcze nie wszystko. Firma wprowadza też plany Meta One Essential (14,99 dol.) oraz Meta One Advanced (49,99 dol.). To już oferta skierowana do firm i internetowych twórców. Tańsza subskrypcja to między innymi odznaka weryfikacji, większa ochrona przed podszywaniem oraz ulepszona karta odnośników.

Z kolei Meta One Advanced to wszystko to, co w planie Essential, a dodatkowo: możliwość wyróżniania się na feedzie Facebooka, wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania na Facebooku i Instagramie, automatyczne zaproszenia do obserwowania dla osób, które angażują się w dane treści oraz wyraźniejszy przyciski "obserwuj" na Reelsach.