Spotify chce potowarzyszyć ci nieco dłużej. Nowa funkcja ogłoszona

"Poczytaj mi" Spotify: długie artykuły z narracją

Pierwsze co należy wiedzieć, to fakt, że nowość ta póki co jest dostępna jedynie dla użytkowników Premium (artykuły dostępne są na razie tylko w języku angielskim). Subskrybenci mogą w ramach miesięcznej opłaty odsłuchać 15 godzin audiobooków miesięcznie. Użytkownicy wersji darmowej mogą zakupić pojedyncze artykuły za ok. 7 zł. (1,99 dolara).

Spotify poinformowało, że od dziś w serwisie będzie dostępnych ponad 650 artykułów z czasopism anglojęzycznych. Możemy liczyć na teksty z takich magazynów jak: Vogue, Variety, Billboard, GQ, Vanity Fair i The Atlantic. Wszystko zostało opracowane na wzór audiobooków i jest to uzupełnienie istniejącej oferty audio Spotify. Jeśli chodzi o narrację, to została tu wykorzystana mieszanka narracji ludzkiej oraz cyfrowej. Jeśli zaś mamy do czynienia jedynie z cyfrową interpretacją, artykuł będzie stosownie oznaczony.

Spotify widzi w tej funkcji sposób na monetyzację. Jeśli uda mu się skłonić użytkowników do wypróbowania tej formy słuchania dłuższych utworów, dochody platformy mogłyby poszybować w górę. Audiobooki w nowej odsłonie mogą okazać się prawdziwą żyłą złota.

