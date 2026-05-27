Spotify chce potowarzyszyć ci nieco dłużej. Nowa funkcja ogłoszona
Aplikacja Spotify jest jedną z ulubionych, po którą użytkownicy coraz częściej sięgają. W ramach dynamicznego rozwoju i misji, aby stać się domem dla wszystkiego, co związane z dźwiękiem, Spotify ogłosiło właśnie spektakularną nowość. Firma wprowadziła do aplikacji długie artykuły z poczytnych magazynów.
"Poczytaj mi" Spotify: długie artykuły z narracją
Pierwsze co należy wiedzieć, to fakt, że nowość ta póki co jest dostępna jedynie dla użytkowników Premium (artykuły dostępne są na razie tylko w języku angielskim). Subskrybenci mogą w ramach miesięcznej opłaty odsłuchać 15 godzin audiobooków miesięcznie. Użytkownicy wersji darmowej mogą zakupić pojedyncze artykuły za ok. 7 zł. (1,99 dolara).
Spotify poinformowało, że od dziś w serwisie będzie dostępnych ponad 650 artykułów z czasopism anglojęzycznych. Możemy liczyć na teksty z takich magazynów jak: Vogue, Variety, Billboard, GQ, Vanity Fair i The Atlantic. Wszystko zostało opracowane na wzór audiobooków i jest to uzupełnienie istniejącej oferty audio Spotify. Jeśli chodzi o narrację, to została tu wykorzystana mieszanka narracji ludzkiej oraz cyfrowej. Jeśli zaś mamy do czynienia jedynie z cyfrową interpretacją, artykuł będzie stosownie oznaczony.
Spotify widzi w tej funkcji sposób na monetyzację. Jeśli uda mu się skłonić użytkowników do wypróbowania tej formy słuchania dłuższych utworów, dochody platformy mogłyby poszybować w górę. Audiobooki w nowej odsłonie mogą okazać się prawdziwą żyłą złota.
Spotify chce być zauważony
Kontrowersyjna, dyskotekowa, ikona aplikacji, w dalszym ciągu, jest widoczna dla użytkowników Spotify. Przynajmniej, w sklepie App Store. Przypominamy, że została ona udostępniona w ramach celebracji 20-lecia istnienia Spotify i niebawem zniknie.