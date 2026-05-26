Media Expert z rewelacyjną premierą. Nowy model już dostępny

Nawet najlepszy pod względem jakości film nie wypadnie dobrze, gdy zabraknie w nim odpowiedniego dźwięku. Chociaż kamery i smartfony znacząco się pod tym kątem poprawiły, to nadal daleko im do zewnętrznych mikrofonów. Nawet te tańsze modele bezprzewodowe oferują nieporównywalnie lepszą jakość. Takim urządzeniem jest nowy model DJI Mic Mini 2, który właśnie zadebiutował w Media Expert.

Dalsza część tekstu pod wideo

DJI Mic Mini 2 w Media Expert

Nowy mikrofon DJI Mic Mini 2 jest już dostępny w ofercie Media Expert. Sklep sprzedaje różne zestawy, w zależności od tego, co jest wam akurat potrzebne. Każdy z nich doskonale sprawdzi się w zestawie zarówno ze smartfonem, kamerą, jak i innymi sprzętami DJI, np. kamerami z serii Osmo.

Najtańszy z dostępnych zestawów kupicie w cenie 269 zł. To propozycja skierowana do samodzielnych twórców, którzy chcą tworzyć np. materiały vlogowe. W nim otrzymacie: jeden mikrofon bezprzewodowy, odbiornik w wersji mobile (ze złączem USB-C), etui ładujące, klips do przyczepienia mikrofonu, klips magnetyczny, kabel USB, dwie magnetyczne osłony mikrofonu (białą oraz czarną), osłonę przeciwwietrzną oraz kompaktowe etui transportowe.

Druga propozycja, w cenie 449 zł, to najbardziej zaawansowany zestaw w ofercie. Tutaj dostajemy dwa mikrofony DJI Mic Mini 2 oraz pełnoprawny odbiornik, który współpracuje zarówno ze smartfonami, jak i kamerami. Do wyboru mamy nie tylko łączność przez USB-C, ale również mini-jack 3,5 mm oraz Bluetooth, co daje dużo większą swobodę. Oprócz tego producent dorzuca też kilka kolorowych, magnetycznych osłon na mikrofonu, dzięki czemu można je dopasować do aktualnego ubioru.

Podane wyżej ceny obowiązują na dzień 22.05.2026 r.

Co oferuje DJI Mic Mini 2?

DJI Mic Mini 2 to świetna propozycja dla osób, które szukają niewielkiego, niedrogiego i bezprzewodowego, a jednocześnie dobrego mikrofonu. Urządzenie oferuje między innymi 3 ustawienia barwy głosu, 2-poziomową redukcję szumów, automatyczne ograniczanie głośności oraz 5-stopniową regulację wzmocnienia. Dodatkowo aplikacja DJI Mimo, którą dostępna jest na Androidzie oraz iOS, dzięki funkcji Safety Track zapisuje dwie ścieżki jednocześnie – o standardowej głośności oraz zapasową, ściszoną o 6 dB, co pozwala uniknąć przesterowań oraz zniekształceń. Dźwięk zapisywany jest w formacie 48 kHz / 24-bit.

DJI Mic Mini 2 charakteryzuje się bardzo niską wagą. Pojedynczy odbiornik ma masę zaledwie 11 gramów, więc jest wygodny w użytkowaniu. Przy tym wszystkim oferuje czas pracy do 11,5 godziny (nadajnik) oraz 10,5 godziny (odbiornik). W zestawie z etui ładującym można też czas przedłużyć nawet do 48 godzin. Co ważne, odbiornik – po podłączeniu do smartfona – jest ładowany z baterii telefonu, więc może działać naprawdę długo. Poza tym wystarczy zaledwie 15 minut ładowania, aby oba urządzenia działały przez kolejną godzinę.

To świetny sprzęt dla początkujących vlogerów, YouTuberów oraz streamerów. W niskiej cenie możecie mieć sprzęt, który jest prosty w obsłudze, uniwersalny, wygodny, niedrogi, a przede wszystkim o wysokiej jakości rejestrowanego dźwięku. Wszystkie wymienione wyżej zestawy znajdziecie w Media Expert.