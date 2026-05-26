Aplikacje

mObywatel: Polacy najczęściej sprawdzają swoje punkty karne

Aplikacja mObywatel zdobyła już 12 milionów użytkowników – podaje Ministerstwo Cyfryzacji. Okazuje się, że najpopularniejszą usługą jest sprawdzanie punktów karnych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mObywatel: Polacy najczęściej sprawdzają swoje punkty karne
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ostatnie 2,5 roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji – liczba mObywateli podwoiła się. Na koniec 2023 roku było ich 5,7 miliona, teraz to już 12 milionów użytkowników. W tym czasie aplikacja zyskała 89 dodatkowych usług, dokumentów i funkcji. Do końca czerwca tego roku trafi do niej jeszcze 11 nowości.  

Dalsza część tekstu pod wideo

12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego

– ocenił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

 Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że mObywatel jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce oraz najpopularniejszą aplikacją rządową w Unii Europejskiej. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nawigacja motocyklowa GARMIN Zumo XT3 010-03861-10 6'' Europa, satelitarna, dodatkowe mapy
Nawigacja motocyklowa GARMIN Zumo XT3 010-03861-10 6'' Europa, satelitarna, dodatkowe mapy
0 zł
2579 zł - najniższa cena
Kup teraz 2579 zł
Smartfon HAMMER Iron Va 4/64GB 6.56" Czarno-pomarańczowy
Smartfon HAMMER Iron Va 4/64GB 6.56" Czarno-pomarańczowy
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Etui HOLDIT MagSafe do Apple iPhone 17 Transparentny
Etui HOLDIT MagSafe do Apple iPhone 17 Transparentny
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Advertisement

To zasługa setek osób pracujących w administracji rządowej oraz milionów użytkowników, dzięki którym aplikacja jest coraz lepsza. To dla nas inspiracja i mobilizacja do dalszego rozwoju mObywatela. Nowe usługi i dokumenty już czekają na wdrożenie

– zaznaczył wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. 

Użytkownicy mObywatela korzystają na co dzień w sumie z 26 milionów cyfrowych dokumentów. 12 milionów Polek i Polaków aktywowało mDowód, co jest podstawą działania aplikacji. A jak inne, mniej oczywiste dokumenty? Ogromną popularnością cieszą się dokumenty dla kierowców. Z mPrawa jazdy korzysta 6,8 miliona osób, a z Moich pojazdów – 4,5 mln użytkowników, którzy mają dostęp do danych aż 9 milionów samochodów.  

W mObywatelu można skorzystać obecnie z 47 usług, przydatnych w załatwianiu spraw i formalności urzędowych. Użytkownicy w aplikacji najczęściej sprawdzają swoje punkty karne – usługa została wyświetlona już 31 milionów razy. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Historia pojazdu, którą Polacy wykorzystali już ponad 10 milionów razy do weryfikacji aut. 

Kolejną popularną usługą jest Zastrzeż PESEL. To dzięki niej w kilka sekund można zadbać o swoje bezpieczeństwo i zastrzec swój numer PESEL. Zrobiło to już ponad 8 milionów osób.

Image
telepolis
ministerstwo cyfryzacji mObywatel punkty karne Sprawdź swoje punkty karne mPrawo jazdy mDowód Zastrzeż PESEL
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji