Sennheiser Momentum 5 Wireles już są. W sklepach od czerwca, oto cena

Firma Sennheiser oficjalnie zaprezentowała słuchawki Sennheiser Momentum 5 Wireless, które stanowią najnowszą edycję popularnej, bezprzewodowej serii sprzętu audio. Poprzedni model, Momentum 4 z 2022 roku, do dziś jest chętnie kupowany przez fanów marki, Oczekiwania wobec piątek były więc ogromne.

Te same przetworniki, ale zestrojone na nowo

Słuchawki Sennheiser Momentum 5 Wireless z wyglądu przypominają poprzedni model. Bardzo podobna jest konstrukcja i materiałowe wykończenie pałąka, a także kształt muszli, choć producent wprowadził kilka drobnych zmian stylistycznych. Całość waży 291 gramów i jest dostarczana w mniejszym o 20 procent etui z uchwytem.

Za brzmienie odpowiadają przetworniki dynamiczne 42 mm, dokładnie te same, które znamy z Momentum 4. Producent podkreśla, że przetworniki są produkowane w irlandzkim Tullamore i choć sprzętowo stanowią kontynuację, to zostały na nowo dostrojone, do czego inspiracji dostarczyła seria HD 600. W efekcie słuchawki mają oferować pełniejszy dźwięk z dużo mocniejszym i bardziej dynamicznym basem.

Momentum 5 Wireless otrzymały certyfikat Hi-Res Audio oraz co ważne, mają wsparcie dla technologii Snapdragon Sound. Obsługują kodeki aptX Lossless i aptX Adaptive, zapewniające bezprzewodową transmisję dźwięku o jakości do 24-bit/96kHz. Słuchawki na start obsługują łączność Bluetooth 5.4, jednak sprzętowo są gotowe na standard Bluetooth 6.0, który nadejdzie wraz z obiecywaną aktualizacją oprogramowania.

Ogromną nowością jest również obsługa dźwięku przestrzennego Dolby Atmos z funkcją śledzenia ruchów głowy. Niestety i w tym przypadku nie otrzymamy jej od razu po kupnie, lecz dopiero po aktualizacji. Wszystkimi ustawieniami, w tym nowym 8-pasmowym korektorem, niestandardowymi profilami oraz inteligentnym silnikiem personalizacji dźwięku, zarządza się z poziomu aplikacji Smart Control Plus.

Ulepszony, hybrydowy system ANC

W Momentum 5 Wireless producent mocno przeprojektował system aktywnej redukcji hałasu. Słuchawki mają łącznie 8 mikrofonów, po 4 na każdą ze stron, co stanowi podwojenie w stosunku do poprzedniej generacji. Według Sennheisera przekłada się to na ulepszony tryb przejrzystości, trzykrotnie skuteczniejsze tłumienie głosów w tle i znacznie lepszą redukcję uciążliwego szumu we wnętrzu kabiny samolotu. Jak też przekonuje producent, rozmowy telefoniczne zyskały zdecydowanie bardziej naturalną jakość głosu, co osiągnięto dzięki mikrofonom kształtującym wiązkę, funkcji wykrywania własnego głosu oraz automatycznemu tłumieniu szumu wiatru.

Czas pracy Momentum 5 Wireless wynosi do 57 godzin z włączonym ANC. Funkcja szybkiego ładowania pozwala dodatkowo na uzyskanie 3 godzin słuchania muzyki po zaledwie 5 minutach podłączenia do zasilania. Największą sprzętową nowinką w modelu Sennheiser Momentum 5 Wireless jest wymienna przez użytkownika bateria o pojemności 700 mAh, co pozwala przedłużyć żywotność sprzętu na kolejne lata. Aby samodzielnie wymienić ogniwo, wystarczy użyć podstawowego, małego śrubokręta krzyżakowego.

Dostępność i cena