Play poszerza ofertę telewizyjną. Nowy pakiet VOD kosztuje 15 złotych

Płatny pakiet w ofercie Play

Nowa usługa wprowadzona przez fioletowego operatora nosi nazwę Kabaret GO. Jest to biblioteka treści VOD oferowana klientom w modelu subskrypcyjnym. Platforma udostępnia materiały wideo bezpośrednio na żądanie. Użytkownicy mogą odtwarzać wybrane programy w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. Dostęp do zgromadzonych tam treści jest w całości pozbawiony reklam oraz innych przerw komercyjnych. Widzowie otrzymują po prostu ciągły materiał wideo z wybranymi przez siebie skeczami.

Dalsza część tekstu pod wideo

W katalogu nowej usługi znajdują się występy znanych polskich grup kabaretowych. Subskrybenci obejrzą tam programy takich zespołów, jak Kabaret Moralnego Niepokoju czy Kabaret Ani Mru-Mru. Baza platformy zawiera również nagrania Kabaretu Młodych Panów, grupy Smile oraz występy Grupy MoCarta. Oferta obejmuje starsze, dobrze znane widzom z telewizji występy, a także nowsze materiały wyprodukowane przez tych artystów w ostatnim czasie.

Cena usługi i aktualizacje bazy

Na start operator udostępnia abonentom dostęp do ponad 50 godzin wyselekcjonowanych treści wideo. Baza programów ma być jednak regularnie aktualizowana przez dostawcę. Play zapowiada cykliczne uzupełnianie platformy i dodawanie nowych produkcji do swojego katalogu.

Użytkownicy otrzymają w ten sposób stały dostęp do odświeżanych materiałów. Pozwala to na powracanie do ulubionych fragmentów oraz odkrywanie innych występów na bieżąco, bez konieczności opuszczania aplikacji. Usługa gromadzi całą ofertę w jednym miejscu pod ręką użytkownika.