AMD zaserwuje nam nową, tańszą kartę graficzną. Jest jeden haczyk

Karty graficzne AMD Radeon RX 9000 debiutowały w sklepach w marcu 2025 roku. Od tamtej pory dostaliśmy trzy modele - Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9070 XT. Czerwoni mają jednak jeszcze dwie propozycje w ramach tej serii, które ograniczone były dotychczas do rynku OEM oraz Chin. Ale jedna z nich ma niedługo trafić do globalnej sprzedaży.

Sugerowaną cenę poznamy zapewne na targach Computex 2026

Według nieoficjalnych informacji, już niedługo będziemy mogli kupić Radeona RX 9070 GRE. Wskazuje na to nowe opakowanie od bliskiego partnera AMD, firmy Sapphire, które doczekało się oznaczeń po angielsku, a nie chińsku. Oprócz tego w amerykańskiej sieci Walmart pojawiła się oferta gotowego zestawu komputerowego firmy MOGPC z tym układem.

AMD Radeon RX 9070 GRE korzysta z przyciętego układu Navi 48, a więc oferuje "tylko" 48 jednostek CU, zamiast 56. Również taktowania są nieco zmienione - 2,22 GHz w trybie game oraz do 2,79 GHz w trybie boost. Całość dopełnia 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie danych.

Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9070 Rdzeń Navi 48 Navi 48 Procesory strumieniujące 3072 3584 Taktowanie (Game/Boost) do 2,22/2,79 GHz do 2,07/2,52 GHz Pamięć 12 GB GDDR6

18 Gbps 16 GB GDDR6

20 Gbps Magistrala 192-bit 256-bit TDP 220 W 220 W Pokaż więcej