Sprzęt

AMD zaserwuje nam nową, tańszą kartę graficzną. Jest jeden haczyk

Wygląda na to, że model stworzony z myślą o Chinach trafi wreszcie do Europy i Ameryki. To słabsza, ale i przystępniejsza cenowo propozycja.

Przemysław Banasiak (Yokai)
18:09
Karty graficzne AMD Radeon RX 9000 debiutowały w sklepach w marcu 2025 roku. Od tamtej pory dostaliśmy trzy modele - Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9070 XT. Czerwoni mają jednak jeszcze dwie propozycje w ramach tej serii, które ograniczone były dotychczas do rynku OEM oraz Chin. Ale jedna z nich ma niedługo trafić do globalnej sprzedaży.

Sugerowaną cenę poznamy zapewne na targach Computex 2026

Według nieoficjalnych informacji, już niedługo będziemy mogli kupić Radeona RX 9070 GRE. Wskazuje na to nowe opakowanie od bliskiego partnera AMD, firmy Sapphire, które doczekało się oznaczeń po angielsku, a nie chińsku. Oprócz tego w amerykańskiej sieci Walmart pojawiła się oferta gotowego zestawu komputerowego firmy MOGPC z tym układem.

AMD Radeon RX 9070 GRE korzysta z przyciętego układu Navi 48, a więc oferuje "tylko" 48 jednostek CU, zamiast 56. Również taktowania są nieco zmienione - 2,22 GHz w trybie game oraz do 2,79 GHz w trybie boost. Całość dopełnia 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie danych.

  Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9070
Rdzeń Navi 48 Navi 48
Procesory strumieniujące 3072 3584
Taktowanie (Game/Boost) do 2,22/2,79 GHz do 2,07/2,52 GHz
Pamięć 12 GB GDDR6
18 Gbps		 16 GB GDDR6
20 Gbps
Magistrala 192-bit 256-bit
TDP 220 W 220 W
Pokaż więcej

Dokładna data premiery i sugerowana cena nie zostały zdradzone. W Chinach MSRP wynosi 4199 renminbi, czyli około 2249 złotych. Jest szansa, że więcej dowiemy się już w przyszłym tygodniu, podczas targów Computex 2026. Warto zaznaczyć, że te doniesienia to nie jest zwykła plotka - AMD już w przeszłości wydawało modele GRE globalnie z lekkim opóźnieniem.

Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: VideoCardz, oprac. własne