Tę kartę graficzną kupisz za 199 zł. Od biedy nawet w coś zagrasz
Karty graficzne to nie tylko sprzęt dla graczy. Nie każdy właściciel PC używa go do wirtualnej rozgrywki, a przecież nie każdy procesor ma integrę. Tu do gry wchodzą tanie karty jak ASUS GeForce GT 1030 SL.
GT 1030 to dość wiekowa konstrukcja pamiętająca kryzys na rynku kart graficznych z 2018 roku wywołany kryptowalutami. Sam w tamtym okresie budowałem PC i zdecydowałem się jednak na opcję uwzględniającą procesor AMD z Vega 11, czyli Ryzen 5 2400g. To był oczywiście błąd. GT1030 jest nieco mocniejszą konstrukcją. Zauważalnie o kilka FPS, a tu każda klatka ma znaczenie.
Mocniejszą, ale wciąż słabą. Uciągnie jednak takie klasyki jak Skyrim, Mass Effect, czy nawet Wiedźmina 3, chociaż wszystkie suwaki będą w lewo a rozdzielczość to raczej 720p, a nie Full HD. Jak jednak pisałem: to nie jest karta dla graczy. Od biedy da taką możliwość, jak kogoś nostalgia przyciśnie, ale to tyle. Nadaje się za to do komputerów typowo biurowych, serwerów, lub maszyn roboczych, które mają narzut na procesor, a nie grafikę.
Jest to konstrukcja niskoprofilowa z pasywnym chłodzeniem. Nie ma więc mowy o tym, aby karta ta była dodatkowym źródłem hałasu. Oferuje ona wyjścia HDMI i DVI. Wspiera przy tym DirectX 12.
Karta oferuje skromne 2 GB vRAM DDR5 i ma na pokładzie 384 rdzenie CUDA. Za 199 zł naprawdę trudno o coś lepszego. Chociaż oczywiście oszczędny gracz powinien raczej zwrócić się w stronę kart używanych.