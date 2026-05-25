Tę kartę graficzną kupisz za 199 zł. Od biedy nawet w coś zagrasz

GT 1030 to dość wiekowa konstrukcja pamiętająca kryzys na rynku kart graficznych z 2018 roku wywołany kryptowalutami. Sam w tamtym okresie budowałem PC i zdecydowałem się jednak na opcję uwzględniającą procesor AMD z Vega 11, czyli Ryzen 5 2400g. To był oczywiście błąd. GT1030 jest nieco mocniejszą konstrukcją. Zauważalnie o kilka FPS, a tu każda klatka ma znaczenie.

ASUS GeForce GT 1030 SL za 199 zł

Mocniejszą, ale wciąż słabą. Uciągnie jednak takie klasyki jak Skyrim, Mass Effect, czy nawet Wiedźmina 3, chociaż wszystkie suwaki będą w lewo a rozdzielczość to raczej 720p, a nie Full HD. Jak jednak pisałem: to nie jest karta dla graczy. Od biedy da taką możliwość, jak kogoś nostalgia przyciśnie, ale to tyle. Nadaje się za to do komputerów typowo biurowych, serwerów, lub maszyn roboczych, które mają narzut na procesor, a nie grafikę.

Jest to konstrukcja niskoprofilowa z pasywnym chłodzeniem. Nie ma więc mowy o tym, aby karta ta była dodatkowym źródłem hałasu. Oferuje ona wyjścia HDMI i DVI. Wspiera przy tym DirectX 12.