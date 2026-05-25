Mundial na 200 calach. Kup projektor i zgarnij CANAL+ Super Sport za darmo

Sportowe emocje najlepiej przeżywać w odpowiedniej skali, dlatego przed wielkimi turniejami coraz chętniej zerkamy w stronę projektorów zamiast klasycznych telewizorów. Nowa promocja Dangbei ułatwia tę decyzję, bo w bonusie dostajemy CANAL+ Super Sport. To świetna okazja, by zorganizować własną, wielkoekranową strefę kibica w salonie lub na tarasie.

Nawet 3 miesiące sportu w cenie projektora

W trakcie trwania promocji, przy zakupie sprzętu Dangbei w sieciach RTV EURO AGD oraz Ole Ole można otrzymać voucher na nawet 3-miesięczny dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ z pakietem CANAL+ Super Sports. To okazja na przeżycie sportowych wrażeń, nie tylko meczów MŚ 2026 (z TVP), ale też rozrywek UEFA Champions League, polskiej Ekstraklasy, angielskiej Premier League oraz wybranych turniejów cyklu WTA Tour.

Promocją objęte są modele Dangbei N2 Mini, Dangbei Freedo, Dangbei Atom, Dangbei Mars Pro 2, Dangbei Mars Pro S2 i Dangbei MP1 Max. Po zakupie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, gdzie należy zamieścić między innymi dowód zakupu. Można to zrobić na stronie promocje-dangbei.pl, gdzie także znajduje się szczegółowy regulamin promocji. Co warto wiedzieć o projektorach Dangbei, które są objęte tą wyjątkową ofertą?

Projektory Dangbei – każdy inny, każdy wart uwagi

Dangbei Freedo to najbardziej mobilny projektor w promocji. Kompaktowa konstrukcja i wbudowany akumulator pozwalają zabrać go do ogrodu, na działkę lub na wyjazd. Dzięki rozdzielczości Full HD i jasności 450 ISO lumenów projektor sprawdzi się podczas wieczornego oglądania meczów. Freedo ma zintegrowaną podstawkę, automatyczną korekcję obrazu i aplikacje streamingowe, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych urządzeń.

Drugi warty szczególnej uwagi model, Dangbei Atom, to propozycja dla osób, które chcą oglądać mecze w domu, ale nie mają miejsca na bardzo duży telewizor lub projektor. Projektor korzysta z technologii laserowej i oferuje obraz Full HD o przekątnej nawet 180 cali. Jasność 1200 ISO lumenów sprawia, że sprawdza się nie tylko wieczorem, ale również w lekko zaciemnionym salonie. Jego atutem jest także smukła obudowa i obsługa Google TV.

Dla osób, które chcą stworzyć pełnoprawne kino sportowe, najlepszym wyborem będzie Dangbei Mars Pro 2. Projektor oferuje rozdzielczość 4K, jasność 2450 ISO lumenów i obraz o przekątnej nawet 200 cali. Mars Pro 2 automatycznie dopasowuje obraz do ściany lub ekranu. W praktyce oznacza to szybkie uruchomienie i brak konieczności ręcznej konfiguracji przed każdym meczem.