Szalona promocja na projektor. Zostały ostatnie sztuki

Tanie projektory to zwykle olbrzymie kompromisy. Ot: dyskusyjna jasność i rozdzielczość 720p. Co jest do przełknięcia w budżecie do 500 zł, bo za te pieniądze trudno mówić o czymś lepszym. Jednak dziś w promocji coś lepszego wpadło.
W promocji, która potrwa do 23:45 lub wyczerpania zapasów, a te są niewielkie, ponieważ w momencie pisania tych słów zostało jedynie 7 projektorów w promocyjnej cenie. Mowa tu o modelu Zenwire KPROE510H, który standardowo jest wyceniony na 849 zł i to widać po jego możliwościach. Dziś jednak możecie go kupić za jedyne 499 zł.
Co my tu mamy? Wysoką jasność jak na tę cenę, czyli 500 ANSI Lumenów i rozdzielczość Full HD. Co przy mocy lampy wynoszącej 90 W jak najbardziej może się pokrywać ze stanem faktycznym. Tym samym możemy liczyć na obraz od 36 do 200 cali.
Nie zawodzi także nagłośnienie. Owszem, 5-watowy przetwornik trudno nazwać mocarzem, jednak nie wymaga on podłączenia głośników zewnętrznych, aby dało się coś oglądać.
Z wejść obrazu mamy oczywiście HDMI. Sam projektor ma natomiast na pokładzie Android TV, co daje dostęp do serwisów VOD, czy YouTube. Miłośnicy jabłuszka również nie będą narzekać, ponieważ projektor wspiera strumieniowanie obrazu przez AirPlay. A to wszystko za jedyne 499 zł.