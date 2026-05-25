Aldi chce przypodobać się graczom? Nowe rozwiązanie przy kasach
Sklepy typu Aldi coraz śmielej wchodzą w cyfrowe usługi z kategorii, które nie kojarzą się wcale z zakupami spożywczymi. Dyskont uruchomił nowy projekt, który może przypaść do gustu użytkownikom platform streamingowych oraz graczom.
Doładowanie Netflixa albo PlayStation teraz przy kasie
Okazuje się, że sklepy spożywcze próbują przyciągnąć klientów na wszelkie możliwe sposoby. I to nie tylko promocjami na kolejne produkty spożywcze. Jak donosi serwis dlahandlu.pl, popularny sklep Aldi rozpoczął sprzedaż kart podarunkowych i gamingowych w wybranych sklepach. Klienci mogą kupić m.in. karty do Netflixa, Zalando, Amazona, Nintendo, Epic Fortnite, PlayStation, albo Xboxa. Usługa działa także przy kasach samoobsługowych. A to jedynie początek. Sieć zapewnia, że w przyszłości oferta ta może zostać poszerzona o kolejnych partnerów, a także o kolejne lokalizacje.
Rozwiązanie dla zabieganych, którzy lubią obdarowywać innych
Tego typu udogodnienia można dostać w sklepach sieci Aldi już od maja. Klienci mogą rozważyć zakup karty prezentowej na Dzień Matki, który przypada w Polsce już jutro, czyli 26 maja 2026.
Karty podarunkowe to świetne rozwiązanie np. dla tych osób, które mają wśród bliskich miłośników gier online i chcą im sprawić prezent związany z tą pasją. (...) Wystarczy wybrać interesującą nas kartę i opłacić ją w kasie.
Sieć przyznaje, że przygotowanie projektu zajęło jej prawie rok. Największą trudnością było wprowadzenie do kas odpowiednich modyfikacji, także w tych samoobsługowych. Czy pomysł się przyjmie, a śladem marketu Aldi pójdą i inne dyskonty? O tym, przekonamy się już wkrótce.
