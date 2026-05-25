Aldi chce przypodobać się graczom? Nowe rozwiązanie przy kasach

Doładowanie Netflixa albo PlayStation teraz przy kasie

Okazuje się, że sklepy spożywcze próbują przyciągnąć klientów na wszelkie możliwe sposoby. I to nie tylko promocjami na kolejne produkty spożywcze. Jak donosi serwis dlahandlu.pl, popularny sklep Aldi rozpoczął sprzedaż kart podarunkowych i gamingowych w wybranych sklepach. Klienci mogą kupić m.in. karty do Netflixa, Zalando, Amazona, Nintendo, Epic Fortnite, PlayStation, albo Xboxa. Usługa działa także przy kasach samoobsługowych. A to jedynie początek. Sieć zapewnia, że w przyszłości oferta ta może zostać poszerzona o kolejnych partnerów, a także o kolejne lokalizacje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozwiązanie dla zabieganych, którzy lubią obdarowywać innych

Tego typu udogodnienia można dostać w sklepach sieci Aldi już od maja. Klienci mogą rozważyć zakup karty prezentowej na Dzień Matki, który przypada w Polsce już jutro, czyli 26 maja 2026.

Karty podarunkowe to świetne rozwiązanie np. dla tych osób, które mają wśród bliskich miłośników gier online i chcą im sprawić prezent związany z tą pasją. (...) Wystarczy wybrać interesującą nas kartę i opłacić ją w kasie. tłumaczy menedżerka ds. koordynacji sprzedaży Aldi Polska, Angelika Białkowska.

Sieć przyznaje, że przygotowanie projektu zajęło jej prawie rok. Największą trudnością było wprowadzenie do kas odpowiednich modyfikacji, także w tych samoobsługowych. Czy pomysł się przyjmie, a śladem marketu Aldi pójdą i inne dyskonty? O tym, przekonamy się już wkrótce.