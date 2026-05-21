Nowy system przy wózkach w marketach. Niektórzy klienci oburzeni

Ograniczenie kolejek i przyspieszenie czasu zakupów to elementy, które chciałoby się ulepszyć. Kierunek zmian, które obrały niektóre duże supermarkety, nie do końca podoba się klientom. Nowy system przy wózkach jednej z sieci wywołał sporą dyskusję.

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:06
"Monitorowane" zakupy nie podobają się każdemu

Owszem, chcielibyśmy łatwiej i szybciej, ale bez wywoływania uczucia, że jesteśmy sprawdzani, albo co gorsza - monitorowani. Dlahandlu.pl jako przykład takiego rozwiązania przytacza system Easy Shopper, który jest obecnie testowany w niektórych sklepach w Niemczech. To nic innego, jak wózek sklepowy, który jest wyposażony w skaner i ekran. Czy takie rozwiązanie przyjęłoby się w Polsce? Robiący zakupy w Niemczech nie są z niego do końca zadowoleni. Może i przyspiesza cały proces, ale też pojawia się sporo "ale". 

Wózek sklepowy ma zamontowany skaner i ekran

I właśnie na tym polega całe ulepszenie. Produkt zostaje zarejestrowany przez urządzenie już w momencie, kiedy wkładamy go do koszyka. Jest to proste i wygodne, a klient może na bieżąco sprawdzać wartość zakupów. Co więcej, nie trzeba wcale wykładać produktów na taśmę, skanować ich przy kasie, a następnie powtórnie pakować. Klient musi udać się do dedykowanej kasy, a cała płatność może zostać uregulowana za pomocą karty lub telefonu. Płatność gotówką także jest możliwa. 

Ale technologia ma to do siebie, że wywołuje mieszane reakcje. Część klientów uważa, że zakupy zaczynają przypominać niepokojący proces, w którym każdy ruch klienta jest śledzony. Dla innej części klientów problemem jest także to, że coraz więcej czynności związanych z zakupami, jest przenoszonych na klienta. Zamiast tradycyjnej interakcji z kasjerem, mamy ekran i konieczność opanowania obsługi kolejnego systemu. Jeśli sami mamy wszystko zrobić, nie zamieniając z nikim słowa, to po co nam właściwie obsługa sklepowa. 

Źródła zdjęć: Olga_Gelt / Shutterstock
Źródła tekstu: dlahandlu.pl, polskiobserwator.de