Nowy system przy wózkach w marketach. Niektórzy klienci oburzeni

"Monitorowane" zakupy nie podobają się każdemu

Owszem, chcielibyśmy łatwiej i szybciej, ale bez wywoływania uczucia, że jesteśmy sprawdzani, albo co gorsza - monitorowani. Dlahandlu.pl jako przykład takiego rozwiązania przytacza system Easy Shopper, który jest obecnie testowany w niektórych sklepach w Niemczech. To nic innego, jak wózek sklepowy, który jest wyposażony w skaner i ekran. Czy takie rozwiązanie przyjęłoby się w Polsce? Robiący zakupy w Niemczech nie są z niego do końca zadowoleni. Może i przyspiesza cały proces, ale też pojawia się sporo "ale".

Wózek sklepowy ma zamontowany skaner i ekran

I właśnie na tym polega całe ulepszenie. Produkt zostaje zarejestrowany przez urządzenie już w momencie, kiedy wkładamy go do koszyka. Jest to proste i wygodne, a klient może na bieżąco sprawdzać wartość zakupów. Co więcej, nie trzeba wcale wykładać produktów na taśmę, skanować ich przy kasie, a następnie powtórnie pakować. Klient musi udać się do dedykowanej kasy, a cała płatność może zostać uregulowana za pomocą karty lub telefonu. Płatność gotówką także jest możliwa.