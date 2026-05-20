Rosja uśmiecha się do Chin. Wszystko z powodu sankcji Zachodu

Sbierbank chce oprzeć rozwój swojego flagowego modelu sztucznej inteligencji GigaChat na chińskich układach. O planach poinformował prezes banku German Gref, który wypowiedział się w tej sprawie w rosyjskiej telewizji państwowej podczas dwudniowej wizyty Władimira Putina w Pekinie. Dla Rosji to temat o strategicznym znaczeniu, bo zachodnie sankcje mocno ograniczyły dostęp do najwydajniejszych akceleratorów AI.

Huawei Ascend 950PR ma plasować się pomiędzy NVIDIA H100 i H200

Gref nie wskazał konkretnych układów, ale najbardziej prawdopodobnym kandydatem wydaje się rodzina Huawei Ascend 950. To seria, o którą już teraz mocno zabiegają największe chińskie firmy technologiczne, w tym ByteDance, Alibaba i Tencent. Według dostępnych informacji sam TikTok złożył wcześniej zamówienie o wartości 5,6 miliarda dolarów.

Problem w tym, że Huawei ma ograniczone możliwości produkcyjne. Firma celuje w produkcję 750 tysięcy układów Ascend 950PR w 2026 roku, ale wąskim gardłem pozostaje SMIC i litografia klasy 7 nm w technologii DUV. Do tego dochodzi długi, około ośmiomiesięczny cykl produkcyjny od startu pracy nad waflem krzemowym do gotowego produktu. Oznacza to, że Sbierbank musiałby konkurować o dostawy z firmami, które są kluczowe dla chińskiej branży internetowo-technologicnzej.

Rosjanie rozwijają GigaChat od dłuższego czasu. W marcu bank pokazał wersję Ultra z nowym trybem rozumowania, a cała rodzina modeli była w ostatnich miesiącach rozbudowywana m.in. przez GigaChat 2.0 i GigaChat Max. Do utrzymania takich systemów na dużą skalę potrzebne są jednak nie tylko układy do inferencji, ale też sprzęt treningowy. Tu najlepiej pasowałby model Huawei Ascend 950DT, ale jego dostawy spodziewane są dopiero w czwartym kwartale 2026 roku.

Rosja próbuje wzmacniać własne zaplecze półprzewodnikowe

W styczniu Sbierbank przejął 41,9% udziałów w firmie Element, największym rosyjskim producencie elektroniki, za 27 miliardów rubli, czyli około 1,38 miliarda złotych. Firma ta odpowiada za znaczną część rosyjskiej mikroelektroniki, ale skupia się głównie na zastosowaniach przemysłowych i wojskowych, a nie na nowoczesnych akceleratorach AI/HPC. Według obecnych planów Rosja chce dojść do litografii 65 nm do 2030 roku, co pokazuje, jak duży dystans dzieli ją od światowej czołówki.