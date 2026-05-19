Lidl z nową usługą. Pytaj przy kasie i napchaj portfel

O sprawie poinformował czytelnik serwisu cashless.pl. Okazuje się, że Lidl wprowadził dla klientów możliwość wypłaty gotówki przy kasie, czyli tzw. cashback. Jednak są pewne ograniczenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lidl wprowadza cashback

Przede wszystkim Lidl pozwala na wypłatę kwoty w wysokości maksymalnie 1000 zł. Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno użytkownicy kart Visa, jak i Mastercard. Natomiast pracownik sklepu ma prawo odmówić wypłaty, jeśli w kasie brakuje odpowiedniej ilości gotówki.