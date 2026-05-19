Lidl z nową usługą. Pytaj przy kasie i napchaj portfel

Lidl po chichu wprowadził nowość w swoich sklepach stacjonarnych. Klienci skorzystają z niej przy kasach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:28
O sprawie poinformował czytelnik serwisu cashless.pl. Okazuje się, że Lidl wprowadził dla klientów możliwość wypłaty gotówki przy kasie, czyli tzw. cashback. Jednak są pewne ograniczenia.

Lidl wprowadza cashback

Przede wszystkim Lidl pozwala na wypłatę kwoty w wysokości maksymalnie 1000 zł. Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno użytkownicy kart Visa, jak i Mastercard. Natomiast pracownik sklepu ma prawo odmówić wypłaty, jeśli w kasie brakuje odpowiedniej ilości gotówki.

Lidl nie jest pierwszym sklepem, który wprowadza usługę cashback w Polsce. Od dawna z podobnego rozwiązania mogą korzystać między innymi klienci Biedronki. Jednak w sklepie z owadem w logo maksymalna wypłata wynosi 300 zł. Poza tym kwota wypłaty musi być wielokrotnością 50 zł.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl