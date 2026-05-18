Ród Smoka 3 nas zaskoczy. Pojawi się postać z "Gry o Tron"

"Ród smoka" 3, czyli do trzech razy sztuka

Premiera 3. sezonu serialu "Ród smoka" zaplanowana została na 21 czerwca 2026 roku, co oznacza, że pierwszy odcinek pojawi się na platformie HBO już za miesiąc. Producenci nie tylko obiecali wartką akcję już od samego początku, zostanie wprowadzona także całkiem nowa postać z książki "Ogień i krew", którą widzowie z pewnością zauważą.

Zimowe Wilki - samobójcza armia z Północy

Trzeci sezon ma nam przynieść jedną z największych bitew w historii serii, jeśli wierzyć zapowiedziom. Jedną z armii, zbierających się do wojny są Zimowe Wilki, czyli armia siwowłosych, starszych mężczyzn z Północy, którzy są zdecydowani zginąć w bitwie, zamiast narażać swoje rodziny. Zgodnie z brutalnym zwyczajem, starsi mężczyźni z rodu opuszczali swoje domy na zimę, aby nie wyjadać rodzinie zapasów. Ruszali na południe szukając łupów oraz śmierci z mieczem w ręku.

Ich armię już widzieliśmy pod koniec drugiego sezonu, kiedy zmierzała do walki po stronie Rhaenyry (Emma D'Arcy). Czytelnicy książki doskonale wiedzą do czego to doprowadzi - ich marsz na południe skończy się jedną z najbrutalniejszych bitew i pokaże dlaczego ludzie z Północy są groźni.

Na czele Zimowych Wilków stoi Roderick Dustin z rodu Dustinów, Lord Barrowton. Widzowie "Gry o Tron" powinni kojarzyć Barrowton jako miejsce, które odwiedziła Arya Stark w trakcie swojej podróży.