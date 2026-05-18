Telewizja i VoD

Ród Smoka 3 nas zaskoczy. Pojawi się postać z "Gry o Tron"

Ponad 3 mln wyświetleń zwiastuna trzeciego sezonu "Rodu smoka" rokuje naprawdę dobrze. A to zaledwie początek. W trzecim sezonie pojawi się nowa postać z "Gry o Tron". Możemy być zatem pewni, że już od pierwszego odcinka nie zabraknie akcji, ani ciekawych bohaterów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:32
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ród Smoka 3 nas zaskoczy. Pojawi się postać z "Gry o Tron"
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

"Ród smoka" 3, czyli do trzech razy sztuka

Premiera 3. sezonu serialu "Ród smoka" zaplanowana została na 21 czerwca 2026 roku, co oznacza, że pierwszy odcinek pojawi się na platformie HBO już za miesiąc. Producenci nie tylko obiecali wartką akcję już od samego początku, zostanie wprowadzona także całkiem nowa postać z książki "Ogień i krew", którą widzowie z pewnością zauważą. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Zimowe Wilki - samobójcza armia z Północy

Trzeci sezon ma nam przynieść jedną z największych bitew w historii serii, jeśli wierzyć zapowiedziom. Jedną z armii, zbierających się do wojny są Zimowe Wilki, czyli armia siwowłosych, starszych mężczyzn z Północy, którzy są zdecydowani zginąć w bitwie, zamiast narażać swoje rodziny. Zgodnie z brutalnym zwyczajem, starsi mężczyźni z rodu opuszczali swoje domy na zimę, aby nie wyjadać rodzinie zapasów. Ruszali na południe szukając łupów oraz śmierci z mieczem w ręku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 55GK4245E 55" LED 4K TiVo OS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SHARP 55GK4245E 55" LED 4K TiVo OS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-50 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1349 zł
Telewizor SAMSUNG QE85QN85F 85" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE85QN85F 85" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Telewizor SHARP 24HA1705E 24" LED
Telewizor SHARP 24HA1705E 24" LED
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Advertisement

Ich armię już widzieliśmy pod koniec drugiego sezonu, kiedy zmierzała do walki po stronie Rhaenyry (Emma D'Arcy). Czytelnicy książki doskonale wiedzą do czego to doprowadzi - ich marsz na południe skończy się jedną z najbrutalniejszych bitew i pokaże dlaczego ludzie z Północy są groźni.

Na czele Zimowych Wilków stoi Roderick Dustin z rodu Dustinów, Lord Barrowton. Widzowie "Gry o Tron" powinni kojarzyć Barrowton jako miejsce, które odwiedziła Arya Stark w trakcie swojej podróży. 

Roderick, zwany także Roddy Ruin, jest znany nie tylko z podeszłego wieku, ale także z niebywałego okrucieństwa na polu bitwy. Roddy to świetna postać, a zagra go Tommy Flanagan ("Waleczne serce". "Gladiator").  

Robot sprzątający Mova S70
Image
telepolis
gra o tron hbo max premiera Gra o Tron kontynuacja Ród Smoka Ród Smoka 3 HBO Ród smoka 3
Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max, screenrant.com