Naukowcy ujawnili prawdę na temat kawy. Jest inna niż myślisz

Uwielbiamy pić kawę. Dla wielu jest smaczna, ale daje też tzw. kopa energii dzięki zawartej w niej kofeinie. Jednak niektórzy obawiają się o ewentualne skutki uboczne, w tym wzrost ciśnienia krwi. Naukowcy postanowili to sprawdzić.

Wpływ kawy na ciśnienie krwi

Kofeina może chwilowo podnosić skurczowe ciśnienie krwi o 3-15 oraz rozkurczowe o 4-13. Dzieje się to najczęściej w czasie od 30 minut do 2 godzin po spożyciu. Z kolei okres półtrwania w organizmie wynosi od 3 do 6 godzin, co oznacza, że po takim czasie efekt spożycia spada o połowę.

Czy to oznacza, że kawa może być niebezpieczna, przede wszystkim dla osób, które mają nadciśnienie lub inne choroby serca? Najnowsza analiza, w której wzięto pod uwagę wyniki aż 315 tys. osób ujawniają prawdę na ten temat.

Autorzy podkreślają, że krótkotrwały wzrost ciśnienia nie oznacza automatycznie większego ryzyka chorób serca. Przegląd 13 dużych badań nie wykazał wyraźnego związku między regularnym piciem kawy a rozwojem nadciśnienia. Wyniki pozostawały podobne niezależnie od płci, ilości spożywanej kawy czy wyboru wersji kofeinowej lub bezkofeinowej.

Naukowcy zwracają też uwagę, że kawa to nie tylko kofeina. Napój zawiera setki naturalnych związków chemicznych, w tym substancje mogące pozytywnie wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Wśród nich wymieniono m.in. kwas chinowy oraz melanoidyny, które mogą wspierać regulację ciśnienia tętniczego.

Nie oznacza to jednak, że kawa jest całkowicie neutralna dla każdego. Pokazuje to jedno z analizowanych badań, które było prowadzone przez niemal 19 lat w Japonii W nim osoby z bardzo wysokim nadciśnieniem, które piły co najmniej dwie filiżanki kawy dziennie, miały dwukrotnie większe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia niż osoby niepijące kawy. Tego efektu nie zaobserwowano u ludzi z prawidłowym ciśnieniem lub łagodnym nadciśnieniem.