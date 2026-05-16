PKO BP przypomina wszystkim klientom. To już jutro
Klienci PKO BP muszą mieć się na baczności. Już jutro (17 maja) bank szykuje dla nich utrudnienia.
PKO Bank Polski zaplanował prace techniczne, które dotkną zarówno serwisów internetowych, jak i aplikacji mobilnych. To oznacza chwilowe utrudnienia dla wszystkich klientów.
Przerwa w PKO BP
Prace techniczne odbędą się 17 maja, czyli już jutro. Bank planuje je zrealizować w godzinach jak najmniej uporczywych dla klientów. W tym przypadku zaczną się o 00:01 w nocy i zakończą około 6:00 nad ranem w niedzielę. Przez ten czas nie będą dostępne aplikacje IKO oraz iPKO biznes.
Dodatkowo w godzinach od 01:00 do 04:00 nie będą też działać serwisy internetowe iPKO oraz iPKO biznes. Z tego powodu bank zaleca, aby wszystkie ważne transakcje zrobić wcześniej.
Natomiast nie ma powodów do obaw w kwestii płatności kartami. Te przez cały czas będą działać bez zarzutów. Trzeba jedynie pamiętać, że w ramach ochrony internetowych płatności 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS lub PIN-em do karty.