PKO BP przypomina wszystkim klientom. To już jutro

PKO Bank Polski zaplanował prace techniczne, które dotkną zarówno serwisów internetowych, jak i aplikacji mobilnych. To oznacza chwilowe utrudnienia dla wszystkich klientów.

Przerwa w PKO BP

Prace techniczne odbędą się 17 maja, czyli już jutro. Bank planuje je zrealizować w godzinach jak najmniej uporczywych dla klientów. W tym przypadku zaczną się o 00:01 w nocy i zakończą około 6:00 nad ranem w niedzielę. Przez ten czas nie będą dostępne aplikacje IKO oraz iPKO biznes.

Dodatkowo w godzinach od 01:00 do 04:00 nie będą też działać serwisy internetowe iPKO oraz iPKO biznes. Z tego powodu bank zaleca, aby wszystkie ważne transakcje zrobić wcześniej.