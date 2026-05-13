Narwal już trzeci w Media Expert. I ma nowości na więcej

Narwal jest jedną z pięciu kluczowych marek robotów sprzątających na świecie, z obecnością w 30 krajach i bazą ponad 5 milionów użytkowników. Firma czeka na ostateczne wyniki z I kwartału 2026 roku, ale już dumnie mówi o 5-proc. udziale w lokalnym rynku. Cechą charakterystyczną robotów sprzątających Narwal od zawsze było niezrównane mopowanie i to nie zmienia się w modelach na 2026 rok, czyli Narwal Flow 2 i Narwal Flow 2 Compact Dock. Drugi z nich to wariant ze stałym przyłączem wody i odpływu ścieków, o niższej dzięki temu obudowie.

Robot sprzątający Narwal Flow 2 oferuje teraz mopowanie z użyciem wody podgrzanej do 60 stopni Celsjusza, mycie mopów w stacji w temperaturze 100 stopni, a na koniec suszenie mopa gorącym powietrzem o temperaturze 60 stopni. Tak wysokie temperatury zapewniają sterylność i brak nieprzyjemnych zapachów, a do tego skutecznie rozpuszczają trudne do doczyszczenia zabrudzenia, w tym tłuste plamy. Podobnie jak w poprzedniku, zastosowano tutaj naciągniętą na dwa wałki obrotową matę do ściągania brudu, w dodatku wysuwaną na boki dla czyszczenia przy krawędziach do zera oraz dociskaną z siłą 12 Nm.

Dołóżmy do tego aż o 9000 Pa większą moc ssania. Dokładanie tak, w nowym modelu to aż 31000 Pa, stawiające urządzenie w światowej czołówce. Jak twierdzi producent, Narwal Flow 2 usuwa 99% brudu z dywanów, a na czas ich czyszczenia bez trudu podnosi wałki mopa o 12,5 mm, by ich nie zamoczyć. Dodatkowo dostajemy podwójny system przeciw splątywaniu włosów, w tym finezyjną wręcz pracę zmiotki bocznej, która na koniec cyklu pozwala ściągnąć z niej szczotkom odkurzacza ewentualne owłosienie. Worek na kurz zyskał w tym modelu zupełnie nowe miejsce — nie otwieramy przedniego panelu, który jest teraz efektownie podświetlany i lity, lecz do worka dostajemy się pod komorą zbiorników na czystą wodę i ścieki. Wymiana worka czeka nas co 3 miesiące, więc często zaglądać tam nie trzeba.

Worek ze śmieciami ukryty jest pod pojemnikami na wodę i ścieki, chroniony dodatkowo widoczną na zdjęciu klapą. Wszystko po to, by front urządzenia mógł być aż tak atrakcyjny.

Podczas prezentacji robota w akcji mogłem oglądać, jak delikatnie lawiruje między pozostawionymi butami i maskotką. System 3D LIDAR, wspierany przez dwie kamery Full HD RGB (kąt widzenia 106 stopni) i technologia NarMind 2.0 zapewniają nielimitowane rozpoznawanie przeszkód i uczenie się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem chmury. To, co może zaskoczyć przy pierwszym uruchomieniu, to jak teraz szybko odkurzacz wykonuje pierwsze skanowanie pomieszczeń, oferując plan mieszkania niczym od architekta już po kilku minutach.

Choć niepozorne, te koła pozwalają bez trudu pokonywać progi aż do 4 cm.

Co ważne, bez jakichś magicznych mechanizmów robot bez trudu pokonuje progi do 40 mm, bez konieczności montowania rampy. Wśród nowości opartych na AI warto wspomnieć o nowych trybach wykrywania dzieci i zwierząt. Robot redukuje hałas, gdy zauważy małego domownika, zachowuje większą ostrożność po wykryciu dziecka lub łóżeczka, a w przypadku zwierząt zachowuje dystans, by redukować niepotrzebny stres.

Dwukierunkowa zmiotka potrafi skierować swoje włosie do szczotek odkurzacza, by te pochłonęły bez trudu splątane włosy.

Przedstawiciele Narwala przekazali też, że tym razem pojemność zastosowanych akumulatorów to już imponujące 7000 mAh i to z inteligentnym zarządzaniem AI, które uruchamia tryb szybkiego ładowania, aby uzupełnić tylko tyle energii, ile potrzeba do dokończenia zadania. Całość uzupełnia praktycznie bezobsługowa stacja z funkcją samoczyszczenia dysz, skrobaka, zbiornika i całej stacji gorącą wodą, by sprzątanie stało niewymagającą czynnością działającą w tle zamiast codziennej katorgi.

Nowa estetyka stacji dokującej urzeka. Podświetlenie niczym z filmu Tron.

Narwal Flow 2 i Narwal Flow 2 Compact Dock w doskonałej promocji na start

Narwal bardzo agresywnie walczy o polskiego klienta i już na start sprawia, że jego roboty są wyjątkowo konkurencyjną czy wręcz tanią propozycją na tle konkurentów. Jedno jest pewne, inne marki nie mają z Narwalem lekko... no i w przypadku Narwala Flow 2 też zdecydowanie będą miały pod górę.

W ramach promocji, wyłącznie w sklepach Media Expert zarówno Narwal Flow 2, jak i Narwal Flow 2 Compact oferowane są do końca maja o 1000 zł taniej. Sprzedaż rusza już 13 maja. Narwal Flow 2 kosztuje w ramach promocji 4099 zł zamiast 5099 zł, z kolei cena Narwal Flow 2 Compat Dock Station spadła do 4799 zł zamiast 5799 zł.

I są to ceny z tych wybitnych. Jeśli Narwal nie zawiedzie i tym razem (a łapie u nas nieustannie wysokie oceny), to może okazać się największym odkurzaczowym zwycięzcą tego sezonu. Ładnym, wyjątkowo skutecznym i "za czwórkę" zamiast typowych u konkurentów 6 tysięcy zł.

A do tego produkty z zupełnie nowych kategorii

Skoro firma już radzi sobie w przypadku robotów sprzątających, czas zacząć sięgać dalej. Naturalnym rozwinięciem oferty są rzecz jasna odkurzacze pionowe. I tutaj jednak Narwal nie zamierza brać jeńców — to zupełnie nowe podejście. Odkurzacze pionowe Narwal V50 i V50 Combo przede wszystkim zaskakują swoją niską masą wynoszącą zaledwie 1,4 kg.

Stacja dokująca odkurzacza pionowego Narwal V50 Combo zaskakuje świeżym, futurystycznym designem, pasującym do Narwali Flow 2.

Druga sprawa to ekstremalnie długi czas pracy modelu V50 Combo. Wszystko za sprawą stacji odbierania kurzu, w której producent zaszył dodatkową baterię. Dwa taki akumulatory rozciągają 90 minut pracy podstawowego V50 do imponujących 180 minut w modelu Combo. To prawdziwa gratka dla osób z dużymi domami.

Stacja dokująca kryje w sobie dodatkowy, wymienny akumulator, w razie jakby szybkie porządki przerodziły się nagle w trzy godziny odkurzania.

Ostatni z elementów, który mnie zaskoczył to specjalny pierścień ściągający kurz z metalowej części cyklonu, Zamiast ręcznego odtykania mamy tutaj automat, który robi to za nas. Dość widowiskowo wygląda też samo urządzenie ze stacją odbioru kurzu — powiem krótko — widziałbym takiego jegomościa u siebie w domu.

Absolutna nowość, pierścień wewnątrz obudowy automatycznie ściąga brud z cyklonu posuwistym ruchem góra-dół. To koniec robienia tego palcami.

Oba modele wyposażone są w zielone podświetlenie — najlepsze do namierza najmniejszych drobin kurzu na podłodze. Oba też korzystają z systemu AI DirtSense, który sam wykrywa zabrudzenia i dynamicznie dostosowuje moc ssania. Planowana premiera Narwal V50 i V50 Combo to sierpień 2026 r. lub koniec lipca. Ceny zostaną podane bliżej tej daty.

Odkurzacze do tkanin Narwal U50 i U50 Pro

Kolejną grupą produktów są kompaktowe odkurzacze przeznaczone do materacy i tapicerek. Wykorzystują one wibrującą głowicę, sterylizację światłem UV-C (eliminuje 99% roztoczy) i funkcję podgrzewania "Iron heating". Do tego mamy rzecz jasna potężne ssanie, wynoszące 15000 Pa w przewodowym modeli Narwal U50 i aż 16000 Pa w bezprzewodowym wariancie U50 Pro.

Niewielki sprzęt a wielka różnica w komforcie życia

Za pomocą tych niewielkich urządzeń błyskawicznie pozbędziemy się nabitego w meble tapicerowane naskórka i żerujących na nim drobnoustrojów i roztoczy. Narwal U50 i U50 Pro będą dostępne na przełomie maja i czerwca 2026 r.

Rośnie nam duży gracz na rynku małego AGD

Na rynku chińskim marka Narwal znajduje się w top 3. W Polsce dystrybuowana przez NextEdge Technology i w pierwszym kwartale przekroczyła 5% udziału w rynku małego AGD, dążąc do zajęcia czwartego miejsca. Firma koncentruje się na nowinkach technologicznych i designie. Posiada 1400 międzynarodowych patentów i zatrudnia 700 inżynierów (z planem zwiększenia do 1000). Została wyróżniona w magazynie "Forbes" za "X-TARTER", czyli wprowadzanie innowacji jako pierwsza na rynku. Jest prekursorem technologii takich jak samoczyszczący mop, system AI DirtSense do wykrywania brudu i szczotki Zero-Tangling.

Głównym partnerem biznesowym w Polsce jest sieć Media Expert, a więc największa sieć elektromarketów kraju. Firma stosuje politykę wymiany urządzenia "sztuka za sztukę" w przypadku problemów niemożliwych do rozwiązania w ciągu 14 dni, stawiając na zadowolenie klienta nie tylko podczas zakupu, ale i w obsłudze posprzedażowej.