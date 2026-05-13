Pancerne smartfony z wymienną baterią? W maju spadły ich ceny

Ulefone rusza z majową promocją. Do końca miesiąca wytrzymałe modele budżetowej submarki RugOne – Xever 7 i Xever 7 Pro – oraz przeznaczona dla nich ładowarka dostępne są w specjalnej ofercie z rabatem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:21
Promocja już się rozpoczęła i potrwa do 31 maja. Urządzenia objęte specjalną ofertą są dostępne w sieci sklepów Faxtel oraz na platformie Allegro. Wkrótce zniżki pojawią się również w innych popularnych elektromarketach. 

Model RugOne Xever 7 5G 12/512 GB dostępny jest w obniżonej cenie 1799 zł zamiast 1999 zł. Wyżej pozycjonowany model RugOne Xever 7 Pro 5G 12/512 GB kosztuje z kolei teraz 2299 zł, gdy jego standardowa cena wynosi 2499 zł. Specjalna, wielofunkcyjna ładowarka 4 w 1 33W kosztuje z kolei 39 zł zamiast 49 zł.

Pancerniaki z wymienną baterią 

RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro wyróżniają się przede wszystkim wymiennymi akumulatorami. W zestawach z telefonami są dwa akumulatory o pojemności 5550 mAh oraz dwie tylne pokrywy, a proces wymiany jest możliwy bez wyłączania urządzenia. 

Oba modele zostały wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfonów jest układ MediaTek Dimensity 7050 z obsługą 5G, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Pancerniaki obsługują technologię eSIM, oferują łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC oraz dwuzakresową nawigację satelitarną.  

Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 50 Mpix z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu, aparat noktowizyjny 64 Mpix z czterema diodami IR oraz przedni aparat 32 Mpix. W wersji standardowej Xever 7 znalazł się dodatkowy aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, natomiast model Pro oferuje zamiast niego moduł termowizyjny z sensorem FLIR Lepton 3.5.

RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro działają pod kontrolą Androida 15 i mają dostawać aktualizacje do Androida 18.

Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Ulefone