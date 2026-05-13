Android Auto podpadł kierowcom. Chcieli szybciej, mają koszmar

Program Beta Android Auto ponownie otwarty, ale lepiej zamknij te drzwi

To miała być bardzo ciekawa opcja — użytkownicy Android Auto mieli dzięki programowi Beta zyskać dostęp do nowych funkcji przed resztą kierowców. Nowych funkcji, ale też aktualizacji usuwających irytujące błędy. Miłośnicy nowych technologii rzucili się błyskawicznie na nowe wersje oprogramowania i teraz mają problem.

Dalsza część tekstu pod wideo

W najnowszej becie Android Auto pojawiła się usterka, która może być wręcz niebezpieczna podczas poruszania się pojazdem, bo istotnie rozprasza kierowców. Boczny panel interfejsu nieustannie pojawia się i znika, co można zobaczyć na poniższym wideo:

Z błędem graficznym Android Auto boryka się m.in. aplikacja Audible, popularne narzędzie do słuchania audiobooków, choć mało istotne dla Polaków — nie ma polskiej bazy książek. Co ciekawe, pomimo błyskającego panelu bocznego, książki są odtwarzane normalnie.