Lidl zapowiedział tydzień temu, a teraz wdrożył. Zmiany już od dziś
Od dzisiaj, czyli środy 13 maja 2026, zacznie obowiązywać nowy regulamin aplikacji lojalnościowej Lidl Plus. Nowe zasady wprowadzają dodatkowe funkcje oraz pewne modyfikacje w dotychczasowych zapisach. Pojawią się także nowe sposoby rejestracji i logowanie przez Google. Oto, co warto wiedzieć.
Lidl Plus zmienia regulamin od 13 maja 2026
Nowa wersja regulaminu została oznaczona jako 10.0 i wchodzi w życie już dziś. Nowi użytkownicy Lidla będą mieli do czynienia już z nową wersją regulaminu. W przypadku obecnych użytkowników, zastosowanie mają postanowienia, wynikające z rozesłanych maili z informacjami o zmianach.
Informujemy, że od 13.05.2026 wejdzie w życie zmieniony regulamin 'Lidl Plus". Zmieniamy regulamin ze względu na dostosowanie i rozwój funkcjonalności aplikacji Lidl Plus.
Maile te zostały wysłane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym - 5 maja.
Nowy regulamin - co się zmieniło?
Lidl Plus zapewnia od teraz możliwość rejestracji użytkowników w usłudze poprzez stronę monsieur-cuisine.com.pl oraz stronę lidl.pl za pomocą konta Google (logowanie przez Google).
Korzystanie z usługi Lidl Plus jest całkowicie dobrowolne. Jest to aplikacja darmowa, ale wiadomo - użytkownik dostarcza swoje dane. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych w związku z funkcją logowania przez Google znajdziemy w polityce prywatności aplikacji Lidl Plus.
Zostały także doprecyzowane dane adresowe usługodawcy - głównie tu chodzi o zmianę kodu pocztowego. Lidl przypomina, że ma siedzibę w Neckarsulm w Niemczech.
Osoby, które nie akceptują nowej treści regulaminu, mogą bez problemu zakończyć korzystanie z usługi. Lidl podpowiada w mailu, że samodzielne usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.