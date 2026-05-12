Globalna awaria Spotify. Problemy z logowaniem i słuchaniem muzyki
Wygląda na to, że Spotify zaliczył globalną awarię. Użytkownicy mają problemy z zalogowaniem się na swoje konto w serwisie, są też problemy z działaniem aplikacji.
Urodzinowy "prezent" Spotify
Spotify świętuje 20. urodziny i ma prezenty dla swoich użytkowników. Jednym jest nowa funkcja, która pozwala zajrzeć do historii, a drugą jest... globalna awaria.
Sam w momencie pisania tej wiadomości słucham listy 120 najczęściej słuchanych utworów w serwisie Spotify, więc na pierwszy rzut oka jest wszystko w porządku. Chcąc jednak przełączyć wybrać inny odtwarzany utwór czy przewinąć aktualnie słuchany od początku zauważyłem, że aplikacja działa bardzo ociężale. Wszystkie moje polecenia zostały w końcu wykonane, ale z bardzo dużym opóźnieniem. A ponieważ trochę naklikałem, efekt był całkowicie losowy.
Niektórzy użytkownicy serwisu donoszą, że nie mogą się zalogować na swoje konta. W sumie wygląda to trochę tak, jakby wszyscy użytkownicy Spotify "rzucili się", by poznać swoją historię na tej platformie. Prawda może być jednak zupełnie inna.
Jak pokazują wykresy w serwisie Downdetector, awaria jest globalna. Pozostaje mieć nadzieję, że szybko ustąpi.
Spotify wie o problemach i pracuje nad usunięciem awarii.