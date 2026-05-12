Globalna awaria Spotify. Problemy z logowaniem i słuchaniem muzyki

Urodzinowy "prezent" Spotify

Spotify świętuje 20. urodziny i ma prezenty dla swoich użytkowników. Jednym jest nowa funkcja, która pozwala zajrzeć do historii, a drugą jest... globalna awaria.

Sam w momencie pisania tej wiadomości słucham listy 120 najczęściej słuchanych utworów w serwisie Spotify, więc na pierwszy rzut oka jest wszystko w porządku. Chcąc jednak przełączyć wybrać inny odtwarzany utwór czy przewinąć aktualnie słuchany od początku zauważyłem, że aplikacja działa bardzo ociężale. Wszystkie moje polecenia zostały w końcu wykonane, ale z bardzo dużym opóźnieniem. A ponieważ trochę naklikałem, efekt był całkowicie losowy.

Niektórzy użytkownicy serwisu donoszą, że nie mogą się zalogować na swoje konta. W sumie wygląda to trochę tak, jakby wszyscy użytkownicy Spotify "rzucili się", by poznać swoją historię na tej platformie. Prawda może być jednak zupełnie inna.

Jak pokazują wykresy w serwisie Downdetector, awaria jest globalna. Pozostaje mieć nadzieję, że szybko ustąpi.