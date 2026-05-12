Rewolucja w Android Auto. Mapy 3D, AI i wideo z Dolby Atmos

Na dzisiejszym wydarzeniu The Android Show: I/O Edition firma Google sypnęła nowościami dotyczącymi Androida i Gemini, a także swojego oprogramowania w wersji samochodowej. Zapowiada się na małą rewolucję.

Odświeżony interfejs i nawigacja 3D

Co da się zauważyć już od pierwszego spojrzenia, Android Auto doczekał się wizualnego odświeżenia do znanego ze smartfonów Pixel stylu Material 3 Expressive. Oznacza to nowe animacje, nowe czcionki, tapety oraz możliwość personalizacji za pomocą widżetów.

Interfejs ma teraz płynnie dopasowywać się do każdego kształtu ekranu, w tym wyświetlaczy ultrapanoramicznych oraz okrągłych.

Interesująco zapowiada się funkcja Immersive Navigation w Mapach Google, która wprowadza trójwymiarowy widok budynków i terenu oraz wyraźniej podświetla najważniejsze dla kierowcy elementy, takie jak konkretne pasy ruchu, sygnalizacja świetlna i znaki stopu.

Multikino w samochodzie i dźwięk przestrzenny

Dla fanów multimediów i dobrego brzmienia najważniejszą nowością będzie obsługa dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, która trafi do wybranych aplikacji muzycznych w autach takich marek jak BMW, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Ford czy Volvo.

W tych samych pojazdach możliwe będzie odtwarzanie wideo, na przykład z YouTube, w rozdzielczości Full HD i 60 klatkach na sekundę, gdy pojazd jest zaparkowany lub się ładuje. Gdy kierowca wrzuci bieg, system nie odetnie nagle odtwarzania, ale dla zachowania bezpieczeństwa płynnie przełączy wideo do działania w tle, pozwalając na słuchanie ścieżki dźwiękowej.

Dodatkowo, interfejsy aplikacji YouTube Music oraz Spotify zostaną zoptymalizowane pod kątem łatwiejszej obsługi podczas prowadzenia.

Sztuczna inteligencja Gemini za kierownicą

Asystent Gemini pozwoli na znacznie bardziej zaawansowaną interakcję podczas jazdy, a jesienią na ekranach aut pojawi się nowa funkcja Magic Cue. Sztuczna inteligencja będzie w stanie analizować kontekst zapytań przychodzących w wiadomościach, weryfikować potrzebne dane na podstawie innych SMS-ów, maili oraz kalendarza, a następnie sugerować gotową do wysłania odpowiedź za pomocą jednego kliknięcia.

Gemini obsłuży również polecenia głosowe związane z usługami zewnętrznymi, takimi jak składanie zamówień na jedzenie w trakcie powrotu do domu.

Dodatkowe funkcje dla Google built-in

W przypadku pojazdów wyposażonych fabrycznie w system Google built-in (obecnie ponad 100 modeli 16 marek), asystent Gemini będzie jeszcze mocniej zintegrowany ze sprzętową częścią samochodu. Sztuczna inteligencja pozwoli między innymi na diagnozowanie nierozpoznanych kontrolek na desce rozdzielczej oraz odpowie na pytanie, czy ładunek o konkretnych rozmiarach zmieści się w bagażniku.