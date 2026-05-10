Aplikacje

Google Chrome robi to w tajemnicy i bez zgody. Nagle dysk wyparowuje

Przeglądarka Google Chrome po cichu i bez wcześniejszej zgody pobrała 4-gigabajtowy plik na komputery użytkowników. To nic innego, jak model AI.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:00
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google Chrome robi to w tajemnicy i bez zgody. Nagle dysk wyparowuje
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

O sprawie poinformował Alex Hanff, znany również jako The Privacy Guy. W ostatnim czasie przeglądarka Google Chrome bez żadnego uprzedzenia i wcześniejsze zgody zaczęła pobierać na komputery użytkowników Gemini Nano AI. Pojedynczy plik zajmuje aż 4 GB miejsca na dysku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chrome pobrał 4 GB danych

Czemu Chrome zrobił coś takiego? To nowy model AI, który ma służyć do poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Pozwala on między innymi na automatyczne wykrywanie prób oszustwa, więc sama idea wydaje się słuszna. Model w całości działa na komputerze, wykorzystując układ graficzny. Podobo nie wysyła żadnych danych do chmury.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer ACER Nitro 70 N70X3D-100 R9-R99900X3D 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Wi-Fi
Komputer ACER Nitro 70 N70X3D-100 R9-R99900X3D 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Wi-Fi
0 zł
19999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19999.99 zł
Komputer MAD DOG DEEPCOOL-A30WR32WP R7-9850X3D 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MAD DOG DEEPCOOL-A30WR32WP R7-9850X3D 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
-450 zł
11999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 11549.99 zł
Komputer DELL Pro Micro Plus QBM1250 Ultra 7-265 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer DELL Pro Micro Plus QBM1250 Ultra 7-265 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
-600 zł
5599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Advertisement

Problem w tym, że przeglądarka zrobiła to bez zgody i wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Plik o nazwie weights.bin domyślnie przechowywany jest w folderze na dysku C i zajmuje wspominane 4 GB miejsca. 

Co gorsze, ręczne usunięcie pliku nic nie da. Ten zostanie automatycznie pobrany ponownie. Na szczęście jest metoda, aby się go pozbyć. Wystarczy wyłączyć funkcje związane ze sztuczną inteligencją w ustawieniach Google Chrome. W tym celu w pasku adresu należy wpisać chrome://flags i poszukać odpowiedniej zakładki.

The Privacy Guy uważa, że takie postępowanie Google jest niezgodne z unijnym prawem i łamie dyrektywy ePrivacy oraz GDPR (w Polsce RODO). 

Image
telepolis
chrome Google Google Chrome Gemini Nano AI
Źródła zdjęć: Philo Athanasiou / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Privacy Guy