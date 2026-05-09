Samsung zadecydował. Wycofa swój sprzęt z całego kraju
Samsung właśnie podjął ważną decyzję biznesową. Chodzi o wycofanie się ze sprzedaży z bardzo dużego światowego rynku.
Samsung już nie będzie sprzedawał w Chinach
Samsung wycofuje się ze sprzedaży telewizorów, monitorów, projektorów i sprzętu audio w Chinach, czyli największym rynku TV. Zmiana strategii obejmuje także sprzęt AGD.
Koreański gigant miał bardzo duże portfolio na Chiny i oferował tam micro RGB, Neo QLED, QLED, telewizory QK, The Frame oraz OLED-y.
Decyzja Samsunga jest widziana jako zaskoczenie, aczkolwiek wpisuje się w szerszy trend producentów spoza Chin, które nie potrafią skutecznie rywalizować na tamtejszym rynku. W 2025 r. według firmy analitycznej AVC sprzedano ok. 33 miliona sztuk telewizorów, z czego 1 mln Samsunga (3,6% udziału), co uplasowało go na piątej pozycji.
Dominacja chińskich marek TV na rodzimym podwórku jest tak duża, że zajmują one 94,1% udziału w rynku.
Odejście Samsunga z rynku chińskiego może jeszcze bardziej wzmocnić pozycję tamtejszych producentów, szczególnie że TCL stał się największym producentem TV na świecie (w liczbie sprzedanych TV).