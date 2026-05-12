Przełom w wymianie danych. Android dogadał się z iOS

Google wprowadza ważne nowości do swojego mobilnego systemu operacyjnego. Użytkownicy Androida łatwiej prześlą pliki na sprzęt Apple'a. Poprawi się też bezpieczeństwo komunikacji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:57
Szybkie udostępnianie plików bez barier

Przesyłanie materiałów wideo do znajomych z różnymi telefonami bywa bardzo problematyczne. Różnice systemowe do tej pory utrudniały szybką wymianę plików. Firma Google postanowiła usunąć tę przeszkodę, dzięki czemu funkcja Quick Share w systemie Android staje się w pełni kompatybilna z rozwiązaniem AirDrop z urządzeń marki Apple.

Nowa funkcja trafi w pierwszej kolejności na smartfony z serii Google Pixel. W późniejszych miesiącach tego roku wsparcie zyskają również modele innych producentów. Na liście potwierdzonych marek znajdują się Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi oraz Honor.

Użytkownicy pozostałych urządzeń otrzymają przydatną alternatywę. Każdy telefon z Androidem pozwoli na wygenerowanie kodu QR w ramach usługi Quick Share. Jego zeskanowanie przez posiadacza sprzętu z systemem iOS umożliwi pobranie udostępnianego pliku z chmury.

Wdrażanie tej opcji na rynek rozpoczyna się dzisiaj. Proces aktualizacji u wszystkich użytkowników potrwa maksymalnie miesiąc. W niedalekiej przyszłości mechanizm Quick Share pojawi się też bezpośrednio w popularnych aplikacjach. Google planuje między innymi ścisłą integrację z komunikatorem WhatsApp.

Prostsza zmiana telefonu

Gigant z Mountain View nawiązał oficjalną współpracę z firmą z Cupertino. Głównym celem jest gruntowna przebudowa procesu przenoszenia danych między urządzeniami. Przesiadka z systemu iOS na sprzęt z Androidem będzie znacznie prostsza. Wszystkie najważniejsze informacje skopiują się całkowicie bezprzewodowo.

Użytkownicy przeniosą w ten sposób nie tylko podstawowe dane. Usprawniony proces obejmuje hasła, bibliotekę zdjęć, wiadomości, ulubione aplikacje oraz kontakty. Możliwe będzie nawet dokładne skopiowanie układu ikon na ekranie głównym. Zaktualizowane narzędzie obsłuży również przenoszenie wirtualnych kart eSIM.

Nowość zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Na początku rozwiązanie to trafi na smartfony Samsung Galaxy oraz Google Pixel.

Bezpieczniejsza komunikacja tekstowa

Użytkownicy smartfonów wysyłają każdego dnia średnio 2,5 miliarda wiadomości w standardzie RCS. Google opiera te statystyki na średniej liczbie operacji z ostatnich dwudziestu ośmiu dni. Przedstawiciele firmy podkreślają, że bezpieczna komunikacja tekstowa jest dzisiaj wyjątkowo ważna.

Standard komunikacji zyska teraz znacznie lepszą ochronę prywatności. Firma wdraża pełne szyfrowanie (end-to-end) dla wszystkich wiadomości RCS. Nowe zabezpieczenie będzie działać przy przesyłaniu tekstów bezpośrednio między platformami Android oraz iOS. Treść prywatnych rozmów pozostanie w ten sposób w pełni chroniona przed dostępem niepowołanych osób.

Źródła zdjęć: tinhkhuong / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: Google