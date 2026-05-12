Apple poprawia RCS na iPhone, tak je włączysz

I nie mam tu na myśli poprawy jakości mrożonych pierogów, a RCS-y właśnie. Otóż od iOS 26.5 i iPadOS 26.5 doszła nowa funkcja do wiadomości RCS. A dokładniej kompleksowe szyfrowanie end-to-end między iPhone a smartfonami z Androidem. Firma wydała nawet komunikat, w którym chwali się zmianą:

Gdy wiadomości RCS są szyfrowane kompleksowo, nie można ich odczytać podczas przesyłania między urządzeniami. Użytkownicy będą wiedzieć, że rozmowa jest szyfrowana kompleksowo, gdy zobaczą nową ikonę kłódki w swoich czatach RCS. Szyfrowanie jest domyślnie włączone i będzie automatycznie włączane z czasem dla nowych i istniejących rozmów RCS.

Szyfrowanie RCS i więcej nowości w iOS 26.5

Czy jest się czym chwalić? No cóż... to bardzo dobrze, że takie szyfrowanie w końcu się pojawiło. Jednak to tak, jakbym ja ogłosił, że mam na imię Paweł, mam 34 lata i właśnie nauczyłem się wiązać sznurowadła w butach. Ot: lepiej późno, niż wcale, ale jednak trochę wstyd tak z tym wyskakiwać i jeszcze podkreślać tego walory, zamiast po cichu i ze wstydem wprowadzić coś, co powinno funkcjonować od początku.

I pewnie tu wiele osób łapie się za głowę: to w iPhone są RCS-y? Ano są. I tak oto możecie je włączyć:

Wejdź w Ustawienia / Aplikacje.

Wybierz opcję Wiadomości.

A teraz opcję Wiadomości RCS.

Włącz lub wyłącz funkcję Wiadomości RCS.

Nie widzisz takiej opcji u siebie? No cóż... to oznacza, że Twój operator nie wspiera wiadomości RCS. A jeśli zastanawiasz się, że jak to możliwe, że nie wspiera, skoro na Androidzie działały, to już śpieszę z wyjaśnieniem: bo w Androidzie działały dzięki aplikacji Wiadomości Google, które olewają ograniczenia operatorów.