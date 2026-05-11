RedMagic 11S Pro jest tuż za rogiem. Oto, co o nim wiemy
Nadchodzą nowe smartfony RedMagic. Producent ujawnił wygląd oraz kluczowe elementy specyfikacji modeli dla graczy z serii 11S Pro przed ich oficjalną premierą.
Sprawdzona konstrukcja w nowym wydaniu
Design nowych telefonów dla graczy, modeli RedMagic 11S Pro i RedMagic 11S Pro+, mocno nawiązuje do starszych generacji. Producent ponownie postawił na kanciastą bryłę i przezroczyste tylne panele, wykonane ze szkła. Użytkownicy otrzymają do wyboru dwie wersje kolorystyczne. Srebrna otrzymała nazwę Silver Wing, a czarna Dark Night.
Wizualnie telefony nie zmieniły się znacząco. RedMagic stawia na ewolucję sprawdzonych rozwiązań. Stylistyka pozostaje surowa i nowoczesna, co ma podkreślać gamingowy charakter sprzętu. Pod szklaną obudową widać elementy układu chłodzenia oraz logo marki.
Podkręcona moc i podwójne chłodzenie
Największe zmiany zaszły wewnątrz obudowy. Sercem obu smartfonów będzie topowy procesor firmy Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jest to specjalna wersja o nazwie The Leading Edition. Układ został fabrycznie podkręcony, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność. Pomoże to w płynnym działaniu najbardziej wymagających gier mobilnych.
Wydajne podzespoły wymagają skutecznego odprowadzania ciepła. Producent zastosował tutaj dwa rozwiązania jednocześnie. Smartfony wykorzystują system chłodzenia cieczą oraz aktywne chłodzenie powietrzem. Wentylator i ciecz mają wspólnie dbać o niskie temperatury pod dużym obciążeniem. Dzięki temu procesor nie powinien tracić mocy podczas długich sesji.
Prezentacja już za tydzień
Pełna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze w całości znana. Brakuje też informacji o cenach i dostępności urządzeń w Europie. Szczegóły poznamy wkrótce. Oficjalna prezentacja obu modeli odbędzie się 18 maja 2026 roku.