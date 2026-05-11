AMD stawia na Samsunga. Konkurencja TSMC rośnie w siłę
Chociaż TSMC nadal kontroluje około 70% rynku półprzewodników, to coraz więcej firm szuka alternatyw dla Tajwańczyków. A wybór jest niewielki.
AMD może szykować duży zwrot w strategii produkcji swoich układów. Według najnowszych doniesień firma miała wybrać Samsunga jako jednego z wykonawców dla przyszłych chipów w litografii 2 nm. Chodzi o procesory nowej generacji, w tym serwerowe Venice i Verano.
Żadna z firm nie potwierdza tych doniesień
Informacje te pochodzą od koreańskiego Daishin Securities. Analitycy nie wskazali o kogo chodzi dokładnie, pisząc jedynie o "północnoamerykańskim kliencie fabless". Inne źródła wskazały jednak na AMD. Nie byłoby to dużym zaskoczeniem, bo plotki o rozmowach obu firm pojawiały się wcześniej, a Lisa Su osobiście odwiedziła zakład Samsunga w Pyeongtaek.
Powód takiego ruchu wydaje się prosty. Moce produkcyjne TSMC są mocno obłożone i sytuacja ta może utrzymać się aż do 2028 roku. Dla AMD, które w kolejnych latach będzie potrzebować dużych wolumenów dla nowych generacji CPU, Samsung jest więc naturalnym zabezpieczeniem. W tle może znajdować się jeszcze jeden element - dostęp do pamięci DRAM, której Samsung również jest jednym z największych producentów.
Na tym etapie żadna z firm nie potwierdziła oficjalnie tych doniesień. Nie wiadomo też, czy Samsung będzie odpowiadał za produkcję całych CPU, czy tylko wybranych kafelków, a główna sekcja obliczeniowa nadal będzie powstawać na Tajwanie. To drugie jest bardziej prawdopodobną opcją, jako iż procesy TSMC są nadal bardziej zaawansowane, a ich uzysk wyższy.