Tani tablet wjeżdża do Polski. Metalowa obudowa, 4G i kultowe złącze

Seria tabletów Redmi Pad 2 jest już znana z rynku, a do Polski urządzenia z tej linii weszły już w zeszłym roku. Teraz jednak producent ogłosił start sprzedaży kolejnych wariantów, w tym ciekawego modelu z LTE.

Tablet dla oszczędnych. Bardzo oszczędnych

Redmi Pad 2 9.7 4G wyposażony jest w 9,7-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2K (2048 x 1280 pikseli). Ekran obsługuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz oraz próbkowanie dotyku na poziomie 240 Hz. Jasność maksymalna w trybie Outdoor sięga 600 nitów, a wzrok użytkownika chronią rozwiązania potwierdzone trzema certyfikatami wydanymi przez TÜV Rheinland.

Na wykonanej z metalu obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res. Co ważne i rzadko już spotykane w nowoczesnej elektronice, tablet zachował klasyczne złącze słuchawkowe jack 3,5 mm. Nie zabrakło również gniazda na karty pamięci microSD, co pozwala na tanią i łatwą rozbudowę przestrzeni na pliki. Za zdjęcia odpowiadają dwa aparaty: 8 Mpix z tyłu oraz 5 Mpix z przodu urządzenia.

Sercem nowości jest układ Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) z CPU o taktowaniu sięgającym 2,9 GHz oraz układem graficznym Adreno 610. Chipset współpracuje z 4 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz pamięcią masową UFS 2.2 o wielkości 64 GB.

Energię dotacza akumulator o pojemności 7600 mAh z ładowaniem 18 W przez port USB-C. Całość działa pod kontrolą najnowszego systemu Xiaomi HyperOS 3, który ułatwia współpracę w ekosystemie marki, oferując m.in. wspólny schowek między tabletem a smartfonem. Oprogramowanie obsługuje również ułatwiającą wyszukiwanie informacji funkcję Circle to Search od Google.

Oba tablety mają smukłą konstrukcję o grubości 7,4 mm. Co ciekawe, wariant 4G jest minimalnie lżejszy – waży 401 gramów w porównaniu do 406 gramów w wersji bez modemu.

Ceny i dostępność w Polsce