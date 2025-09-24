Xiaomi z serią Redmi Pad 2 Pro. Nowe tablety na każdą kieszeń

Nowe tablety kuszą dużymi ekranami, sporymi możliwościami, a przy tym przystępnymi cenami.

Redmi Pad 2 Pro wyposażono w 12,1-calowy wyświetlacz 2,5K (2560 x 1600) ze wsparciem Dolby Vision oraz odświeżaniem do 120 Hz. Producent chwali się trzema certyfikatami ochrony wzroku TÜV Rheinland: Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free i Circadian Friendly. Dla tych, którzy szukają jeszcze lepszych wrażeń wizualnych powstał wariant Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version z ulepszonym ekranem z nanoteksturą AG. Redukuje ona odblaski i odbicia aż do 97%, oferując jednocześnie powierzchnię przypominającą papier – idealną do czytania, szkicowania czy robienia notatek.

Tablet wyposażono również w system czterech głośników z Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Funkcja ręcznego wzmocnienia głośności do 300% sprawia, że dźwięk pozostaje wyraźny nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Tablety są napędzane układem Snapdragon 7s Gen 4 w litografii 4 nm, któremu pomaga 6 lub 8 GB RAM LPDDR4X. Na dane użytkownika jest do 256 GB pamięci masowej UFS 2 2. Dzięki karcie microSD można dołożyć dodatkowe 2 TB na pliki.

Serię tabletów Redmi Pad 2 Pro wyposażono w potężną baterię o pojemności 12 000 mAh — jedną z największych baterii tabletowych Xiaomi na rynku globalnym. Akumulator można naładować przewodowo z mocą 33 W, jest także przewodowe ładowanie zwrotne 27 W.

Najnowsze tablety Redmi obsługują funkcję Xaomi Interconnectivity, która pozwala na płynne połączenie z innymi urządzeniami marki. Seria Redmi Pad 2 Pro obsługuje również funkcje takie jak synchronizacja połączeń i sieci, współdzielony schowek oraz Home screen+, co pozwala tabletowi na bezpośredni dostęp do aplikacji i plików z telefonu. Użytkownicy mogą również przeprowadzać wideorozmowy i streamować na żywo z wielu kątów, łącząc ze sobą kamery między urządzeniami.

Seria Redmi Pad 2 Pro debiutuje wraz z gamą akcesoriów. Redmi Smart Pen pozwala na naturalne pisanie i szkicowanie dzięki 4096 poziomom nacisku i niskim opóźnieniom na poziomie milisekund.

Z kolei dla tych, którzy cenią sobie komfortowe pisanie, marka przygotowała pełnowymiarową klawiaturę Redmi Pad 2 Pro Keyboard z przestronnymi klawiszami 16×16 mm, skokiem 1.3 mm i odstępem między klawiszami 19 mm. Zawiera również wbudowaną pętlę na rysik, aby mieć go zawsze pod ręką. Z kolei etui Redmi Pad 2 Pro Cover chroni tablet, jednocześnie służąc jako podstawka, wyposażona we wbudowany uchwyt na długopis.

Dostępność i ceny

Nowe tablety Xiaomi są już dostępne w sprzedaży:

Redmi Pad 2 Pro – 6+128 GB – w kolorach szarym i srebrnym w cenie rekomendowanej 1299 zł,

Redmi Pad 2 Pro – 8+256 GB – w kolorach szarym i srebrnym w cenie rekomendowanej 1499 zł.