Płatności bezgotówkowe

Dostałeś omyłkowo przelew BLIKIEM? Tego absolutnie nie rób

Jeśli dostałeś omyłkowy przelew BLIKIEM i ktoś prosi o zwrot przesłanych pieniędzy, to lepiej uważaj. Może stać się pionkiem w wyszukanym oszustwie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
08:59
2
Sytuacja może nie wydawać się w żaden sposób podejrzana. Dostajesz nieznany przelew na telefon BLIK. Po chwili kontaktuje się z Tobą osoba, która prosi o zwrot omyłkowo przelanych pieniędzy, bo źle wpisała numer telefonu. Zgadzasz się, bo przecież nie masz powodu, żeby odmawiać. No i właśnie stałeś się trybikiem w oszustwie.

Oszustwo z wykorzystaniem BLIKA

Sprawię opisuje serwis Bankier.pl. Na czym polega oszustwo? Przestępcy umieszczają w Internecie ogłoszenia sprzedaży, w których podają losowe lub w jakiś sposób przechwycone numeru telefonów. Jako formę płatności zaznaczają przelew na telefon BLIK. Kupujący płaci, tylko np. na nasze konto.

Po tym przestępcy kontaktują się z osobą, której numer podali i proszą o zwrot omyłkowo wysłanych pieniędzy. Rzecz w tym, że podają inny numer konta lub telefonu, z którego przyszły pieniądze, w tym przypadku swój własny, czyli prawdopodobnie założony na słupa.

Co dzieje się dalej? Osoba, która zakupiła przedmiot, zgłasza się na policję, bo paczka nigdy do niej nie dociera. W zgłoszeniu podaje nasz numer telefonu, bo przecież na ten dokonała przelewu. W tym miejscu zaczynają się nasze problemy. Funkcjonariusze zgłaszają się do nas z prośbą o wyjaśnienia. Mówimy o omyłkowym przelewie, ale nie zmienia to faktu, że to mnóstwo kłopotów i niepotrzebnego tłumaczenia.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim nie robić od razu zwrotu przelewu. Najlepiej zgłosić sprawę do banku, który sprawdzi transakcje i w sposób bezpieczny zwróci pieniądze na konto, z którego przyszły pieniądze. Nie należy działać pochopnie, nawet jeśli w dobrej wierze.

Image
telepolis
BLIK oszustwo na blika słup oszustwo na blika przelew na telefon przelew na telefon BLIK oszustwo na BLIK
Zródła zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bankier.pl