Oprogramowanie

Chiny w ogniu krytyki. Pod ostrzałem DeepSeek i MiniMax

Wygląda na to, że chiński postęp kolejny raz budowany jest na kradzieży własności intelektualnej i osiągnięciach Zachodu. To nie pierwszy przypadek.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:30
3
Amerykańska firma Anthropic poinformowała, że trzy czołowe chińskie podmioty rozwijające zaawansowane modele AI miały na dużą skalę wykorzystywać jej system Claude do ulepszania własnych rozwiązań. Według spółki DeepSeek, Moonshot oraz MiniMax przeprowadziły łącznie około 16 milionów zapytań, korzystając z blisko 24 tysięcy fałszywych kont.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na ten sam problem uwagę zwracało już wcześniej OpenAI

Mówimy tutaj o tzw. destylacji - technice polegająca na trenowaniu mniejszego modelu na odpowiedziach silniejszego, zamiast na surowych danych. Metoda jest legalna i szeroko stosowana, jednak w tym przypadku doszło do naruszenia warunków licencyjnych oraz amerykańskich przepisów eksportowych. Anthropic ostrzega, że może to prowadzić do usuwania zabezpieczeń i wykorzystywania AI w systemach wojskowych.

Według przedstawionych informacji chińskie podmioty miały korzystać z pośredników oraz tworzyć rozbudowane sieci kont, które rozpraszały ruch w API i chmurze. W jednym przypadku pojedyncza infrastruktura proxy miała kontrolować ponad 20 tysięcy kont. Ruch związany z pozyskiwaniem danych mieszano z normalnym użytkowaniem, jednak wyróżniały go bardzo wysokie wolumeny, powtarzalność i koncentracja na konkretnych funkcjach, co wskazywało na wykorzystanie do trenowania modeli.

DeepSeek miał wygenerować ponad 150 tysięcy zapytań skupionych na zadaniach wymagających zaawansowanego rozumowania, ocenianiu odpowiedzi pod kątem modeli nagrody oraz przetwarzaniu politycznie wrażliwych treści. Moonshot, twórca modeli Kimi, odpowiadał za ponad 3,4 miliona wymian, koncentrując się na rozumowaniu agentowym, programowaniu i analizie danych.

Największą skalę działań przypisano MiniMax, który miał przeprowadzić ponad 13 milionów zapytań związanych z kodowaniem agentowym i orkiestracją zadań. Co istotne, po premierze nowej wersji Claude'a znaczna część ruchu miała zostać szybko przekierowana na najnowszy model.

Amerykanie mówią dość i budują mur przed Chińczykami

W odpowiedzi na te działania Anthropic zapowiada wzmocnienie zabezpieczeń. Firma wdrożyła systemy tzw. odcisków behawioralnych, które mają identyfikować charakterystyczne wzorce masowej destylacj. Spółka deklaruje również współpracę z innymi laboratoriami AI, dostawcami chmury oraz organami państwowymi, a także zaostrzenie weryfikacji kont edukacyjnych, badawczych i startupowych, które często wykorzystywane są do tworzenia nieautoryzowanego dostępu.

Jednocześnie Anthropic przyznaje, że skala takich operacji pokazuje, iż skuteczna obrona wymaga nie tylko rozwiązań technicznych, lecz także skoordynowanych działań branży i wsparcia regulacyjnego. Konflikt wokół destylacji modeli może stać się kolejnym frontem technologicznej rywalizacji między USA a Chinami w obszarze sztucznej inteligencji.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Anthropic, Oprac. własne