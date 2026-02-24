Bank Pocztowy ogłasza ważne zmiany. Chodzi o najbliższy tydzień
Banki mają zadanie dbać należycie o swoich klientów. Bank Pocztowy nie chce pozostać w tyle i zamierza jak najszybciej wprowadzić ważne zmiany w swojej bankowości internetowej, o czym informuje klientów w najnowszym komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie banku. Oto, czego mogą oni spodziewać się już w najbliższym tygodniu.
Bank Pocztowy ogłosił zmiany
Bank zapewnił, że z najwyższą starannością dba o to, aby korzystanie z aplikacji Pocztowy oraz bankowości internetowej Pocztowy24 wskoczyło na wyższy poziom. Cel jest jeden - ma być jeszcze wygodniej i bezpieczniej. W najbliższym tygodniu, klienci tego banku mogą spodziewać się kilku zmian, które uproszczą obsługę bankową oraz zwiększą poziom ochrony danych.
Będziemy rozwijać rozwiązania, które pomogą Ci jeszcze łatwiej obsługiwać płatności. Dzięki temu zapewnimy wyższy poziom bezpieczeństwa, a do tego szybsze i bezbłędne wypełnianie danych do przelewu.
Bank Pocztowy - co się zmieni?
- Zostanie dodana możliwość szybkiej aktualizacji danych, takich jak adres, albo numer dokumentu tożsamości. Nowa opcja pojawi się w ustawieniach, w aplikacji bankowej. Nie będzie już potrzeby załatwiania tego typu kwestii za pomocą infolinii.
- Bank doda weryfikację behawioralną. To dodatkowe zabezpieczenie logowania i korzystania z bankowości. Po jej aktywowaniu, system nauczy się typowych dla ciebie zachowań w aplikacji. Dzięki temu, będzie w stanie szybciej zaalarmować o przypadkach, kiedy ktoś nieuprawniony zacznie korzystać z twojego konta, bez twojej wiedzy. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z weryfikacji behawioralnej, będziesz się musiał na nią zgodzić. W momencie uruchomienia usługi, z pewnością bank wyda nowy, bardziej szczegółowy komunikat.
- Bank planuje całkowicie usunąć Kalendarz i tym samym uprościć nawigację. W pierwszej kolejności bank wycofa go z aplikacji. Terminy płatności oraz ważne daty znajdziesz w zakładkach: zaplanowane operacje oraz szczegóły produktów. W bankowości internetowej, Kalendarz, będzie działał jeszcze przez jakiś czas, ale docelowo też go ma tam nie być. Powiadomienia, związane z tą funkcją także nie będą nam już dłużej przeszkadzały.
- Usunięty zostanie także moduł Faktury. Możliwość ręcznego wprowadzania faktur oraz wczytywania ich z plików, znikną bezpowrotnie. Zamiast tego, zostanie szybkie skanowanie QR kodów z faktury w aplikacji mobilnej.