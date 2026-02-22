Dlaczego Leon się starzeje, a Jill nie? Resident Evil wyjaśnia

Jedni się starzeją, a inni nie...

Wyjaśnienia należy szukać w animowanym filmie Resident Evil: Death Island, który zawiera dość pokraczne wyjaśnienie. Jego akcja toczy się w Alcatraz i osadzona jest pomiędzy wydarzeniami z Resident Evil 6 i RE7. W animacji pierwsze skrzypce grają Jill Valentine, Claire Redfield i Rebecca Chambers oraz Leon Kennedy i Chris Redfield. Jednak co ciekawe, Jill, Claire i Rebecca wyglądają, jakby były całkowicie odporne na upływ czasu. Ich wizerunek w ogóle nie zmienił się od czasu RE 1–3. Jakie jest tego fabularne uzasadnienie?

Oficjalny profil Resident Evil Portal (czyli skarbnica wiedzy o serii prowadzona przez Capcom) na portalu X tłumaczy to zainfekowaniem T-Virusem, które spowolniło proces starzenia się. Mówimy o sytuacji będącej następstwem ataku Nemesisa w Resident Evil 3. Podobny los spotkał też Claire Redfield, która zaraziła się T-Phobos Virusem w Resident Evil: Revelations 2, a Rebecca Chambers została zakażona A-Virusem w filmie Resident Evil: Vendetta.

Używając tej samej logiki – wychodzi na to, że Claire i Rebecca również zawdzięczają swój młodzieńczy wygląd kontaktowi ze śmiertelnymi wirusami Umbrelli. Niektórzy fani uważają jednak, że wcale nie musimy akceptować takiej odpowiedzi, a prawda jest zupełnie inna. Ich zdaniem po prostu Capcom recykluje zasoby graficzne albo ma opory przed tym, aby przedstawiać kobiece bohaterki w starszym wieku.