Problem z YouTube Music. Płacisz za Premium, a słyszysz reklamy

Reklamy zamiast muzyki

Użytkownicy serwisu Reddit informują o błędnym działaniu sprzętu z serii Google Home oraz Nest. Głośniki odtwarzają reklamy przed i pomiędzy utworami z YouTube Music. Dzieje się tak pomimo opłacania subskrypcji Premium. Brak przerw reklamowych to główny powód zakupu tego abonamentu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem dotyczy urządzeń powiązanych z kontami z aktywną subskrypcją. Część osób opłaca ją nieprzerwanie od wielu lat. Restartowanie urządzeń nie przynosi rezultatów. Z głośników nadal płyną materiały sponsorowane.

Lista błędów rośnie

Reklamy to nie jedyny problem zgłaszany przez społeczność. Urządzenia robią długie, trzydziestosekundowe pauzy pomiędzy utworami. Piosenki często w ogóle się nie ładują. Sprzęt potrafi zamilknąć na dłuższą chwilę przed emisją reklamy. Aplikacja mobilna na telefonach działa tymczasem poprawnie. Oznacza to awarię samej platformy domowej.

Zmianie uległy także spersonalizowane playlisty. Algorytmy podmieniają utwory użytkowników na popularne piosenki z list przebojów. Nie pasują one do historii odtwarzania. Dodatkowo, funkcja przesyłania dźwięku z komputera przestała całkowicie działać.

Jeden z klientów zgłosił odtworzenie reklamy zaraz po ponownym uruchomieniu sprzętu, bez wcześniejszego wydawania komend głosowych.

Producent bada sprawę

Błędy zostały dostrzeżone przez pracowników firmy Google. Oficjalne konto wsparcia technicznego opublikowało odpowiedź na platformie Reddit. Przedstawiciel giganta z Mountain View potwierdził występowanie problemów z odtwarzaniem YouTube Music na niektórych urządzeniach Google Home.

Trwa sprawdzanie przyczyn tej sytuacji. Wpis pracownika nie wymienia bezpośrednio problemu z reklamami w YouTube Premium. Odpowiedź pojawiła się jednak w wątku poświęconym wyłącznie tym usterkom. Należy oczekiwać rychłej aktualizacji oprogramowania po stronie serwerów.

Google Pixel 10 0 opinii Google Pixel 10 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4970mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Google Pixel 10 Pro 21 opinii Google Pixel 10 Pro 21 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 4870mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej