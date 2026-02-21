Składany iPhone nadejdzie razem z 18 Pro. Oto, co o nim wiemy
Apple przygotowuje premierę swojego pierwszego składanego smartfonu. Urządzenie wejdzie do masowej produkcji latem, a zadebiutuje na rynku jesienią.
Harmonogram produkcji i konkurencja
Masowa produkcja wyświetlaczy do składanego iPhone'a rozpocznie się w lipcu. Termin ten pokrywa się z harmonogramem dla modeli iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Firma Apple zleciła przygotowanie ekranów wyłącznie Samsungowi, odrzucając ofertę LG Display. Powodem były trudności techniczne przy produkcji matryc dla tego projektu.
Głównym rywalem dla składaka Apple'a ma być Samsung Galaxy Z Wide Fold (finalna nazwa może być inna). Koreański smartfon prawdopodobnie trafi do sprzedaży nieco wcześniej, razem z modelem Galaxy Z Fold8. Klienci poznają więc ten poszerzony format sprzętu przed premierą z Cupertino.
Co ciekawe, analitycy radzą wstrzymać się z zakupem pierwszej generacji składanego iPhone'a. Platforma sprzętowa wymaga czasu na dopracowanie.
Specyfikacja techniczna projektu V68
Na podstawie dotychczasowych raportów można mieć pewne wyobrażenie na temat specyfikacji składanego iPhone'a (nazwijmy go roboczo iPhone Fold). Projekt otrzymał wewnętrzne oznaczenie V68. Telefon otwiera się w formie książki, a wewnętrzny ekran ma przekątną 7,8 cala. Wyświetlacz okładki mierzy 5,5 cala. Inżynierowie zastosowali specjalny zawias, który ma wyeliminować widoczną w składanych smartfonach bruzdę w miejscu zgięcia ekranu.
Smartfon ma mieć akumulator o pojemności 5500 mAh. To wartość przewyższająca pojemność ogniw w modelach z serii Galaxy Z Fold (4400 mAh). Konstrukcja urządzenia wymusiła rezygnację z systemu Face ID. Producent przywróci tu czytnik Touch ID. Moduł autoryzacji zostanie zintegrowany z przyciskiem zasilania. Podobnie jest w składanych Samsungach.
Wymiary obudowy i cena
Rozłożony iPhone Fold ma grubość 4,5 milimetra. Po złożeniu wymiar ten wynosi 9 milimetrów. Urządzenie nie ma fizycznego gniazda na kartę SIM, oferując jedynie standard eSIM. Zestaw aparatów obejmuje dwie jednostki po 48 megapikseli na tylnym panelu.
Wewnątrz obudowy znajdzie się aparat o rozdzielczości 24 Mpix. Składany iPhone będzie produktem z półki premium. Eksperci rynkowi przewidują cenę startową na poziomie 2500 dolarów. W Polsce przełoży się to na kwotę wyraźnie przekraczającą 10 tysięcy złotych.
Oficjalna prezentacja smartfonów iPhone 18 Pro/ Pro Max oraz iPhone Fold spodziewana jest we wrześniu 2026 roku. Podstawowy iPhone 18 może zadebiutować nieco później, w 2027 roku (tak podają niektóre źródła).