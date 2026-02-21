Biedronka szokuje promocjami. Łyżka z latarką? Tego jeszcze nie grali

Biedronka w nowej odsłonie - Survival

Już od czwartku 26 lutego w stacjonarnych sklepach Biedronki na Polaków czeka zupełnie nowa kategoria produktów. W ramach akcji tematycznej Survival nabyć można ogrom przydatnych sprzętów i akcesoriów, które z powodzeniem wykorzystamy w nawet najbardziej oddalonym od technologii terenie.

Od saperki 6-w-1 za 44,99 zł, przez scyzoryk z młotkiem 12 w 1, płaszcze przeciwdeszczowe, hamak z moskitierą, po właśnie tytułową łyżkę z latarką. W praktyce to urządzenie wielofunkcyjne z latarką, pokrowcem i bateriami, a oprócz wspomnianej łyżki ma jeszcze widelec, nóż czy korkociąg. Cena? Zaledwie 19,99 zł.

Nie mogło też zabraknąć radia FM z latarką, akumulatorem, ładowarką solarną i korbką do ręcznego naładowania. Słowem sprzęt, który polecają eksperci od plecaków na wypadek zagrożeń. W Biedronce dostaniecie je za 59,90 zł.

Spośród różnego rodzaju latarek czołowych i ręcznych warto też zerknąć na dwa powerbanki z panelami LED. Już prostszy model z ładowaniem solarnym oferuje 2 latarki (punktową i panel) oraz powerbank o pojemności 5000 mAh w cenie 44,99 zł. Moje oczy podążyły jednak w stronę potężniejszego modelu.

Bo co może być lepszego na wyjeździe w nieznane niż potężny powerbank 30 000 mAh z 4 portami USB-A i jednym USB-C? Ten sam powerbank, ale dodatkowo z wygodną rączką, olbrzymim panelem LED z 4 trybami świecenia i z kablami USB-C i Lightning w zestawie. To cacko Biedronka wyceniła na 99 zł.