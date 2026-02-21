WhatsApp szykuje przełom. Jak tylko wejdzie, to będzie zbawieniem
WhatsApp pracuje nad zmianą w aplikacji, która wyeliminuje jeden z najbardziej irytujących problemów dla miłośników filmów oraz seriali.
Nic tak nie denerwuje, jak nieogarnięty znajomy, który nagle wysyła nam wiadomość na temat najnowszego odcinka serialu. Problem w tym, że jeszcze nie zdążyliśmy go obejrzeć, więc serwuje nam potężny spojler, psujący radość z oglądania. WhatsApp chce to ogarnąć.
WhatsApp w walce ze spojlerami
WhatsApp prawdopodobnie pracuje nad nową funkcją komunikatora, która pozwoli użytkownikom uchronić się przed ewentualnymi spojlerami. Takie informacje pojawiły się w kodzie najnowszej wersji aplikacji. Nowość nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników, ale ewidentnie jest coś na rzeczy.
Działanie mechanizmu ma być bardzo proste. Już teraz użytkownicy, pisząc wiadomość, mogą ją sformatować, wybierając np. pogrubiony lub pochylony tekst. Nowością ma być możliwość oznaczenia treści jako spojler. W takim wypadku zostanie ona zasłonięta szarym paskiem. Dopiero dodatkowe kliknięcie całkowicie odsłoni jej treść.
Z informacji wynika, że podobnie zadziała formatowanie tekstu. Wystarczy przed i po ewentualnym spojlerze umieścić podwójny znak pionowej linii, czyli "||". Dzięki temu zaznaczona część wiadomości również zostanie oznaczona jako spojler.
Na ten moment nie wiadomo, kiedy nowość pojawi się w aplikacji WhatsApp. Otwartym pozostaje też pytanie, czy będzie ograniczona tylko do wiadomości tekstowych, czy jako spojler da się oznaczyć również np. zdjęcie.