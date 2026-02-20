Microsoft ukończył projekt Silica. Wiedza o tym przetrwa 10 000 lat

Tym właśnie zajmuje się Projekt Silica, który wyszedł już z fazy testów. Polega on na zapisywaniu danych w formie trójwymiarowych ubytków wypalanych laserem. Pod tym względem przypomina to więc nieco płyty CD. Mamy jednak znaczące różnice. Otóż dane są zapisywane na szklanych, prostokątnych płytkach, a nie na krążkach. Sam nośnik natomiast pozostaje w bezruchu. Same płytki mają około 2 mm grubości oraz pozwalają na zapis setek warstw danych. Oczywiście technologia ta ma już kilka lat. Jednak przez ten czas Microsoft ją znacznie udoskonalił.

Projekt Silica ukończył fazę badawczą

A dokładniej rzecz ujmując, znacznie go uprościł. I tak udało się zredukować ilość elementów w systemie odczytu i zapisu. Tym samym zmniejsza to koszty, usprawnia kalibrację, oraz zmniejsza ryzyko awarii. Udało się to osiągnąć, angażując AI, które jest w stanie odróżnić celowe ubytki wykonane przez zapis od wad materiału. Kluczową zmianą jest jednak zrezygnowanie z topionej krzemionki w roli nośnika. Zamiast tego Microsoft wykorzystał szkło borokrzemianowe.

To jest znacznie tańsze w produkcji oraz łatwiejsze w obróbce i odczycie. Co więcej, już teraz jest ono powszechnie stosowane. Niemal na pewno macie je także w swoich domach, ponieważ to właśnie z niego powstają drzwiczki do piekarników, czy naczynia żaroodporne.