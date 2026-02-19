GeForce NOW obchodzi 6. urodziny. Z tej okazji nowe gry i konkurs

Usługa grania w chmurze GeForce NOW jest już na rynku szósty rok, udowadniając dobitnie, że nie każdy chce lub może posiadać w domu wielki gamingowy PC. Zwłaszcza obecnie, gdy podzespoły jak RAM czy SSD są wyjątkowo drogie. Aktualnie biblioteka obejmuje już ponad 4500 tytułów gotowych do strumieniowania, a lista powiększa się z tygodnia na tydzień.

Tym razem do usługi NVIDII trafia 12 różnych gier. Na największą uwagę zasługuje m.in. przygodowa gra skradankowa "Styx: Blades of Greed", zbierająca bardzo dobre opinie na platformie Steam czy strzelanka online w postaci "Battlefield 6", gdzie rozpoczęła się pierwsza faza drugiego sezonu.

Oprócz tego nie zabrakło kilku klasyków, a pełna lista wygląda następująco:

Norse: Oath of Blood (od 17 lutego w Steam)​

Diablo (od 18 lutego w Ubisoft Connect)​

Diablo: Hellfire (od 18 lutego w Ubisoft Connect)​

Star Trek: Voyager - Across the Unknown (od 18 lutego w Steam)​

Stalcraft: X (od 19 lutego bezpłatnie w Epic Games Store)​

Styx: Blades of Greed (od 19 lutego w Steam)​

Ys X: Proud Nordics (od 20 lutego w Steam)​

Killer Inn (Steam)​

Trine: Enchanted Edition (Epic Games Store)​

Trine 2: Complete Story (Epic Games Store)​

Trine 3: The Artifacts of Power (Steam oraz Epic Games Store)​

Trine 4: The Nightmare Prince (Epic Games Store)