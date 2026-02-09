Gry

Xbox Game Pass. Zapłać więcej albo stracisz gry na premierę

Microsoft planuje zmiany w usłudze Xbox Game Pass. Nie ucieszą one posiadaczy komputerów. Jeśli będą chcieli mieć dostęp do gier na premierę, to będą musieli zapłacić więcej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:13
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xbox Game Pass. Zapłać więcej albo stracisz gry na premierę

Xbox jest w kryzysie. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Konsole sprzedają się słabo. Pod kątem gier brakuje jakiegoś hitu. Do tego Game Pass Ultimate podrożał aż o 50 proc. To wszystko przełożyło się na słabsze wyniki gamingowego działu firmy z Redmond. Dlatego też Xbox ma szykować zmiany w swoim portfolio. Niestety, nie spodobają się one PC-towym graczom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w Xbox Game Pass

Tom Warren, jeden z najbardziej znanych i najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, donosi, że w 2026 roku może dojść do zmian w ofercie Game Passa. Najważniejsza ma dotyczyć usunięcia wersji dostępnej tylko dla graczy komputerowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MAD DOG DIAXID605-I15DR32 i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4070 Super DLSS 3 Wi-Fi
Komputer MAD DOG DIAXID605-I15DR32 i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4070 Super DLSS 3 Wi-Fi
0 zł
7399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7399.99 zł
Komputer MAD DOG DEEPCOOL360-A03WR32WP R5-9600 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MAD DOG DEEPCOOL360-A03WR32WP R5-9600 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
6699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6699.99 zł
Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A36WR32WH R5-7500X3D 32GB RAM 1TB SSD Radeon 9060XT Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A36WR32WH R5-7500X3D 32GB RAM 1TB SSD Radeon 9060XT Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
7699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7699.99 zł
Advertisement

W praktyce oznacza to, że będą oni mieli ciężką decyzję od podjęcia. Będą musieli skorzystać albo z wariantu Premium, który jest trochę tańszy, ale nie daje dostępu do gier na premierę, albo zapłacić niemal dwa razy więcej za Ultimate i nadal móc cieszyć się nowymi grami.

Pod względem finansowym i z perspektywy Microsoftu taka zmiana ma sens. Jednak obawiam się, że gracze PC-towi, w tym posiadacze konsol pokroju ASUS ROG Xbox Ally X, nie będą z tego zadowoleni.

Aktualnie ceny Xbox Game Pass prezentują się następująco:

  • Essential - 36,99 zł miesięcznie
  • Premium - 54,99 zł miesięcznie
  • Ultimate - 114,99 zł miesięcznie (nowe gry w dniu premiery)
  • PC - 62,99 zł miesięcznie (nowe gry w dniu premiery)
Image
telepolis
Microsoft Xbox Xbox Game Pass Ultimate Xbox Game Pass Xbox Game Pass na PC Xbox Game Pass cena Xbox Game Pass Premium Xbox Game Pass Essential
Zródła zdjęć: Bangla press / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Verge