Xbox Game Pass. Zapłać więcej albo stracisz gry na premierę

Xbox jest w kryzysie. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Konsole sprzedają się słabo. Pod kątem gier brakuje jakiegoś hitu. Do tego Game Pass Ultimate podrożał aż o 50 proc. To wszystko przełożyło się na słabsze wyniki gamingowego działu firmy z Redmond. Dlatego też Xbox ma szykować zmiany w swoim portfolio. Niestety, nie spodobają się one PC-towym graczom.

Zmiany w Xbox Game Pass

Tom Warren, jeden z najbardziej znanych i najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, donosi, że w 2026 roku może dojść do zmian w ofercie Game Passa. Najważniejsza ma dotyczyć usunięcia wersji dostępnej tylko dla graczy komputerowych.

W praktyce oznacza to, że będą oni mieli ciężką decyzję od podjęcia. Będą musieli skorzystać albo z wariantu Premium, który jest trochę tańszy, ale nie daje dostępu do gier na premierę, albo zapłacić niemal dwa razy więcej za Ultimate i nadal móc cieszyć się nowymi grami.

Pod względem finansowym i z perspektywy Microsoftu taka zmiana ma sens. Jednak obawiam się, że gracze PC-towi, w tym posiadacze konsol pokroju ASUS ROG Xbox Ally X, nie będą z tego zadowoleni.

Aktualnie ceny Xbox Game Pass prezentują się następująco: