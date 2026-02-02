Gry

Potężny elektryk Xiaomi wjechał do hitu na PlayStation

Gracze korzystający z konsol PlayStation mogą już przetestować potężny samochód elektryczny chińskiego producenta. Model Xiaomi SU7 Ultra oficjalnie zadebiutował w grze Gran Turismo 7. Pojazd jest dostępny w ramach najnowszej, darmowej aktualizacji symulatora.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:04
Wirtualny debiut limuzyny

To pierwszy raz w historii, gdy auto marki Xiaomi trafia do tej legendarnej serii gier wyścigowych. Samochód pojawił się w łatce o numerze 1.67. Produkcja studia Polyphony Digital jest dostępna na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Decyzja o dodaniu tego modelu zapadła jeszcze w czerwcu 2025 roku.

Twórcy gry słyną z bardzo surowych kryteriów doboru maszyn. Kazunori Yamauchi, twórca serii, osobiście sprawdzał możliwości SU7 Ultra. Testy odbywały się między innymi na torze Nürburgring Nordschleife oraz w Pekinie. Celem było wierne oddanie zachowania pojazdu na drodze.

Inżynierowie Xiaomi udali się także do Japonii. W studiu w Fukuoce pracowali nad końcową walidacją cyfrowego modelu. Chodziło o zachowanie pełnej spójności z fizycznym pierwowzorem. Dzięki temu gracze mają odczuć fizykę jazdy zbliżoną do rzeczywistości.

Osiągi budzą respekt

Wirtualny odpowiednik bazuje na bardzo mocnym układzie napędowym. Auto korzysta z autorskiego systemu Xiaomi Hyper Tri-Motor. Składa się on z trzech silników elektrycznych. Generują one łączną moc na poziomie 1548 koni mechanicznych.

Moment obrotowy wynosi tu aż 1770 Nm. Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmuje zaledwie 1,98 sekundy. Wersja produkcyjna samochodu udowodniła już swoje możliwości w świecie rzeczywistym. Ustanowiła rekord toru Nürburgring dla elektrycznych aut segmentu executive z czasem 7:04,957.

Wyzwanie na torze Monza

Wdrożenie auta do gry wiąże się z dodatkowymi atrakcjami. Deweloperzy zapowiedzieli specjalne wydarzenie dla społeczności graczy. Będzie to wyzwanie czasowe Lap Time Challenge na słynnym włoskim torze Monza.

Zainteresowani z całego świata będą mogli rywalizować o najlepszy wynik jednego okrążenia. Zawody potrwają dwa tygodnie. Wszyscy uczestnicy poprowadzą w nich właśnie model SU7 Ultra. Jest to okazja do bezpośredniego sprawdzenia deklarowanych osiągów w wirtualnych warunkach.

Zobacz: Gran Turismo 7 – tak dobra, że Japończyk płakał, jak sprzedawał

Image
telepolis
