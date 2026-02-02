Rynek zalewają podróbki. Są coraz trudniejsze do wykrycia

Niedobory pamięci sprawiają, że rynek SSD stał się idealnym środowiskiem dla oszustów. Z jednej strony mamy absurdalne ceny, z drugiej kuszące "okazje", które w praktyce bywają pułapką. Przekonał się o tym boleśnie jeden z internautów, który kupił nowy dysk Samsung 990 Pro 2 TB. Problem w tym, że nośnik okazał się perfekcyjnie przygotowaną podróbką.

Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało wzorowo. Windows rozpoznał SSD jako Samsung 990 Pro, a CrystalDiskInfo potwierdził to i nawet podał firmware 0B2QJXD7, czyli oryginalne, choć już nieco przestarzałe oprogramowanie tego modelu. Dopiero jeden szczegół zapalił lampkę ostrzegawczą - interfejs PCIe 3.0. Tymczasem oryginał korzysta z PCIe 4.0.

Kolejne testy tylko pogłębiły wątpliwości. Podczas kopiowania plików wydajność była dramatycznie niska - mówimy o odczycie sekwencyjnym na poziomie około 20 MB/s i zapisie rzędu 10 MB/s, czyli gorszych transferach niż w starych pendrive’ach USB 2.0. Ostateczny werdykt wydała aplikacja Samsung Magician, która oznaczyła dysk jako podróbkę.