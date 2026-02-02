Oprogramowanie

Popularna aplikacja padła ofiarą hakerów. Aktualizacje były złośliwe

Grupa cyberprzestępców finansowana przez chiński rząd wzięła na cel popularny edytor. Cichaczem kontrolowała ona go przez wiele miesięcy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Popularna aplikacja padła ofiarą hakerów. Aktualizacje były złośliwe

Twórca Notepad++ opublikował kolejne szczegóły dotyczące poważnego incydentu bezpieczeństwa, który dotknął użytkowników edytora w 2025 roku. Przeprowadzono pogłębione śledztwo we współpracy z zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa oraz z udziałem byłego dostawcy hostingu. Z ustaleń specjalistów wynika, że atak nie wykorzystywał luk w samym kodzie aplikacji, lecz miał charakter infrastrukturalny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za atakiem stał chiński aparat państwowy

Przejęcie środowiska po stronie hostingu umożliwiło napastnikom przechwytywanie i przekierowywanie ruchu związanego z aktualizacjami. W praktyce oznaczało to, że wybrani użytkownicy byli selektywnie odsyłani do serwerów kontrolowanych przez atakujących. Mechanizm techniczny takiego działania wciąż jest analizowany.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Program NORTON Utilities Ultimate 10 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
Program NORTON Utilities Ultimate 10 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
-16.27 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 112.73 zł
Antywirus NORTON 360 Platinium 100GB 20 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Platinium 100GB 20 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
145 zł - najniższa cena
Kup teraz 145 zł
Antywirus ESET Home Security Premium 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus ESET Home Security Premium 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
-18.89 zł
189 zł - najniższa cena
Kup teraz 170.11 zł
Advertisement

Pierwsze ślady kompromitacji sięgają czerwca 2025. Z przekazanego oświadczenia wynika, że serwer pozostawał przejęty do 2 września 2025 roku. Co więcej, nawet po utracie bezpośredniego dostępu do serwera atakujący zachowali ważne poświadczenia do wewnętrznych usług aż do 2 grudnia 2025, co pozwalało im nadal manipulować ruchem aktualizacji.

Niezależni badacze bezpieczeństwa, którzy analizowali kampanię, wskazują z dużym prawdopodobieństwem na grupę powiązaną z chińskim aparatem państwowym. Tłumaczyłoby to bardzo precyzyjne i ograniczone targetowanie ofiar, niespotykane w masowych akcjach cyberprzestępczych.

Zmieniono hosting i wzmocniono zabezpieczenia aplikacji

W odpowiedzi na incydent strona Notepad++ została przeniesiona do nowego dostawcy hostingu, oferującego znacznie wyższe standardy bezpieczeństwa. Równolegle w samym programie wprowadzono istotne zmiany. Aktualizator został rozbudowany o weryfikację zarówno certyfikatu, jak i podpisu instalatora. Dodatkowo dane XML zwracane przez serwer aktualizacji są obecnie podpisywane cyfrowo przy użyciu XMLDSig.

Autor projektu przeprosił użytkowników dotkniętych incydentem i zalecił ręczne pobranie oraz instalację wersji 8.9.1, która zawiera już kluczowe usprawnienia bezpieczeństwa. Według deklaracji twórcy, po wprowadzonych zmianach sytuacja została w pełni opanowana i ryzyko ponownego przejęcia kanału aktualizacji zostało wyeliminowane.

Image
telepolis
chiny cyberbezpieczeństwo luka bezpieczeństwa atak hakerski Notepad++
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Notepad++, oprac. własne