Google odkrywa karty. Tak wyglądają statystyki Androida

Najnowszy Android buduje swoją pozycję

Dane pochodzą z 1 grudnia 2025 roku. Wynika z nich, że Android 16 trafił już na 7,5% urządzeń. Wynik ten osiągnięto po niemal sześciu miesiącach od oficjalnej premiery systemu. Wzrost popularności tej wersji jest zauważalny, ale starsze edycje wciąż trzymają się mocno.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poprzedni raport opublikowano w kwietniu 2025 roku. Sytuacja wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Android 15 miał zaledwie 4,5% udziałów. Dominował wówczas Android 14, który kontrolował ponad 27% rynku. Nowe statystyki pokazują znaczne przetasowania w tabeli.

Zmiana lidera w rankingu

Obecnie najpopularniejszą wersją jest Android 15. Zainstalowano go na 19,3% wszystkich aktywnych urządzeń. Jest to wynik niższy niż zazwyczaj notowały wiodące wersje w poprzednich latach. Wynika to prawdopodobnie z terminu zbierania danych.

Drugie miejsce zajmuje Android 14 z wynikiem 17,2%. Podium zamyka Android 13, z którego korzysta wciąż 13,9% użytkowników. Warty odnotowania jest fakt, że udział Androida 11 (13,7%) jest wyższy niż nowszego Androida 12 (11,4%).

Tempo aktualizacji u producentów

Wdrożenie Androida 16 nie nastąpiło błyskawicznie. Pierwszeństwo mieli tradycyjnie posiadacze smartfonów Google Pixel. Samsung rozpoczął proces aktualizacji swoich urządzeń dopiero we wrześniu. Inni producenci również nie spieszyli się z udostępnianiem oprogramowania.

Marki takie jak Oppo czy OnePlus wypuściły wiele aktualizacji dopiero pod koniec 2025 roku. Mniejsi gracze, w tym firma Nothing, dołączyli do tego grona jeszcze później. To wpłynęło na obecny, jednocyfrowy wynik najnowszej wersji systemu.

Pożegnanie z kultową wersją