Oprogramowanie

Google odkrywa karty. Tak wyglądają statystyki Androida

Firma Google ujawniła najnowsze dane dotyczące udziału poszczególnych wersji systemu Android w rynku mobilnym. Najnowsza wersja ma się coraz lepiej, ale wciąż wysoki udział mają systemy sprzed kilku lat.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 31 STY 2026
Najnowszy Android buduje swoją pozycję

Dane pochodzą z 1 grudnia 2025 roku. Wynika z nich, że Android 16 trafił już na 7,5% urządzeń. Wynik ten osiągnięto po niemal sześciu miesiącach od oficjalnej premiery systemu. Wzrost popularności tej wersji jest zauważalny, ale starsze edycje wciąż trzymają się mocno.

Poprzedni raport opublikowano w kwietniu 2025 roku. Sytuacja wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Android 15 miał zaledwie 4,5% udziałów. Dominował wówczas Android 14, który kontrolował ponad 27% rynku. Nowe statystyki pokazują znaczne przetasowania w tabeli.

Zmiana lidera w rankingu

Obecnie najpopularniejszą wersją jest Android 15. Zainstalowano go na 19,3% wszystkich aktywnych urządzeń. Jest to wynik niższy niż zazwyczaj notowały wiodące wersje w poprzednich latach. Wynika to prawdopodobnie z terminu zbierania danych.

Drugie miejsce zajmuje Android 14 z wynikiem 17,2%. Podium zamyka Android 13, z którego korzysta wciąż 13,9% użytkowników. Warty odnotowania jest fakt, że udział Androida 11 (13,7%) jest wyższy niż nowszego Androida 12 (11,4%).

Tempo aktualizacji u producentów

Wdrożenie Androida 16 nie nastąpiło błyskawicznie. Pierwszeństwo mieli tradycyjnie posiadacze smartfonów Google Pixel. Samsung rozpoczął proces aktualizacji swoich urządzeń dopiero we wrześniu. Inni producenci również nie spieszyli się z udostępnianiem oprogramowania.

Marki takie jak Oppo czy OnePlus wypuściły wiele aktualizacji dopiero pod koniec 2025 roku. Mniejsi gracze, w tym firma Nothing, dołączyli do tego grona jeszcze później. To wpłynęło na obecny, jednocyfrowy wynik najnowszej wersji systemu.

Pożegnanie z kultową wersją

Najnowsze zestawienie przynosi też definitywny koniec pewnej epoki. Z listy dystrybucyjnej zniknął Android 4.4 KitKat. Firma Google przestała uwzględniać tę wersję w swoich statystykach. Oznacza to, że liczba aktywnych urządzeń z tym systemem spadła poniżej progu błędu statystycznego.

telepolis
aktualizacja androida Google Android 11 statystyki androida Android 14 Android 15 Android 16 grudzień 2025
Zródła zdjęć: DIA TV / Shutterstock.com, 9To5Google
Źródła tekstu: Google, 9To5Google