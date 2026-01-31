Google odkrywa karty. Tak wyglądają statystyki Androida
Firma Google ujawniła najnowsze dane dotyczące udziału poszczególnych wersji systemu Android w rynku mobilnym. Najnowsza wersja ma się coraz lepiej, ale wciąż wysoki udział mają systemy sprzed kilku lat.
Najnowszy Android buduje swoją pozycję
Dane pochodzą z 1 grudnia 2025 roku. Wynika z nich, że Android 16 trafił już na 7,5% urządzeń. Wynik ten osiągnięto po niemal sześciu miesiącach od oficjalnej premiery systemu. Wzrost popularności tej wersji jest zauważalny, ale starsze edycje wciąż trzymają się mocno.
Poprzedni raport opublikowano w kwietniu 2025 roku. Sytuacja wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Android 15 miał zaledwie 4,5% udziałów. Dominował wówczas Android 14, który kontrolował ponad 27% rynku. Nowe statystyki pokazują znaczne przetasowania w tabeli.
Zmiana lidera w rankingu
Obecnie najpopularniejszą wersją jest Android 15. Zainstalowano go na 19,3% wszystkich aktywnych urządzeń. Jest to wynik niższy niż zazwyczaj notowały wiodące wersje w poprzednich latach. Wynika to prawdopodobnie z terminu zbierania danych.
Drugie miejsce zajmuje Android 14 z wynikiem 17,2%. Podium zamyka Android 13, z którego korzysta wciąż 13,9% użytkowników. Warty odnotowania jest fakt, że udział Androida 11 (13,7%) jest wyższy niż nowszego Androida 12 (11,4%).
Tempo aktualizacji u producentów
Wdrożenie Androida 16 nie nastąpiło błyskawicznie. Pierwszeństwo mieli tradycyjnie posiadacze smartfonów Google Pixel. Samsung rozpoczął proces aktualizacji swoich urządzeń dopiero we wrześniu. Inni producenci również nie spieszyli się z udostępnianiem oprogramowania.
Marki takie jak Oppo czy OnePlus wypuściły wiele aktualizacji dopiero pod koniec 2025 roku. Mniejsi gracze, w tym firma Nothing, dołączyli do tego grona jeszcze później. To wpłynęło na obecny, jednocyfrowy wynik najnowszej wersji systemu.
Pożegnanie z kultową wersją
Najnowsze zestawienie przynosi też definitywny koniec pewnej epoki. Z listy dystrybucyjnej zniknął Android 4.4 KitKat. Firma Google przestała uwzględniać tę wersję w swoich statystykach. Oznacza to, że liczba aktywnych urządzeń z tym systemem spadła poniżej progu błędu statystycznego.