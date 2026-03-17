Intel rozpieszcza mobilnych graczy. Dostaliśmy dwóch nowych mocarzy

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17 MAR 2026
Intel rozszerza ofertę procesorów mobilnych. Firma zapowiedziała serię Core Ultra 200HX Plus, która trafia do najmocniejszych laptopów dla graczy, twórców treści oraz mobilnych stacji roboczych. Na start do rodziny dołączają dwa układy: Core Ultra 9 290HX Plus i Core Ultra 7 270HX Plus.

Laptopy z tymi układami trafiły już do sprzedaży

Pierwszy z wymienionych to 24 rdzenie (8P+16E) i 24 wątki z taktowaniem do 5,5 GHz. Ma być on do 8% szybszy niż poprzednik, czyli Core Ultra 9 285HX. Jeszcze lepiej wygląda porównanie do starszego Core i9-12900HX. Tutaj mowa nawet o wzroście wydajności w grach sięgającym 62%. Drugi z nowych CPU oferuje zaś 20 rdzeni (8P+12E) i 24 wątki z zegarem do 5,3 GHz. Niestety, tutaj Niebiescy już nie pochwalili się osiągami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop CHUWI HeroBook Pro 14.1" IPS Celeron N4020 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2026 15.3" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Laptop LENOVO ThinkPad P16v Gen 1 16" IPS R7PRO-7840HS 16GB RAM 512GB SSD RTXA1000 Windows 11 Professional
0 zł
9549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9549.99 zł
Podobnie jak w przypadku desktopowych Intel Arrow Lake Refresh, jedną z kluczowych zmian jest zwiększenie częstotliwości D2D nawet o 900 MHz. Poprawia to komunikację między procesorem a kontrolerem pamięci, obniża opóźnienia i realnie przekłada się na wyższą wydajność w grach.

Nowe procesory wspierają także Intel Binary Optimization Tool. Jest to mechanizm optymalizacji działający na poziomie warstwy translacji binarnej, który ma poprawiać osiągi aplikacji. Zwłaszcza, jeśli te były przygotowywane z myślą o innej architekturze lub starszych platformach.

Laptopy z Intel Core Ultra 200HX Plus mają obsługiwać Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz Thunderbolt 5. Szczególnie ciekawie wygląda ten ostatni element, bo zapewnia to do 80 Gb/s dwukierunkowej przepustowości. To ma mieć znaczenie nie tylko przy podłączaniu szybkich SSD, ale też monitorów o wysokiej rozdzielczości czy stacji dokujących.

Pierwsze laptopy i Mini PC trafiają do sprzedaży już w marcu, a kolejne modele będą pojawiać się później, zależnie od harmonogramów poszczególnych producentów. Swoje maszyny zapowiedziały już takie firmy jak Acer, ASUS, Alienware, Colorful, Dell, HP, MAINGEAR, Mechrevo, MSI, Origin, Puget i Razer.

LG UltraGear 32GS95UV-B (31,5", 4K, 240 Hz, OLED)
Źródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne