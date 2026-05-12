Tech

Shein rzucił się na Temu. Chińskie marki pogubiły się, kto od kogo kradnie

Kto jak kto, ale Shein nie jest niewiniątkiem, jeśli chodzi o kopiowanie designu ubrań od innych marek. Jednak teraz platforma zaczyna głośno marudzić, że to Temu ukradło mu design. O co chodzi w całym tym sporze? Czy komuś się coś nie pomyliło?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:48
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Shein rzucił się na Temu. Chińskie marki pogubiły się, kto od kogo kradnie
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Shein oskarża Temu o naruszenie praw autorskich

Tak, nic się nikomu nie przewidziało. Platforma internetowa Shein oskarżyła właśnie Temu o naruszenie praw autorskich "na skalę przemysłową". Na początku tygodnia ruszył proces w Sądzie Najwyższym w Londynie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

I choć dla przeciętnego użytkownika i konsumenta fast fashion nie ma różnicy, czy to temu czy Shein, to jednak konkurenci nie mogą się wcale wzajemnie dogadać i nie ma między nimi współpracy. Cała sprawa jest częścią globalnej batalii prawnej, jaka obecnie rozgrywa się między szybko rozwijającymi się rywalami. Wszystko to może mieć wpływ na praktyki platformowe, relacje z dostawcami i egzekwowanie praw autorskich w ramach handlu detalicznego. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czarny SM-S948
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czarny SM-S948
-510 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5989 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
-230 zł
3079 zł - najniższa cena
Kup teraz 2849 zł
Advertisement

Shein ma pretensje do Temu. O co właściwie chodzi?

Tym razem rzecz zaczęła się od zdjęć produktów. Shein twierdzi, że Temu najzwyczajniej na świecie "podpięło się" pod niego, z racji tego, że jest ono bardziej znane. Co więcej, wykorzystało tysiące jego zdjęć do reklamowania na swojej stronie kopii ubrań swojej marki. 

Była to próba przejęcia inicjatywy od istniejącego uczestnika rynku, a Temu chciało uzyskać, naszym zdaniem, nieuczciwą przewagę.

tłumaczy prawnik Sheina, Benet Brandreth.

Co dodaje pikanterii całej sprawie, to fakt, że Temu wszystkiemu zaprzecza i uważa, że zarzuty Sheina są absurdalne. 

Tablet Lenovo Idea Tab Pro
Image
telepolis
Shein konkurencja dla Shein oszustwo na Temu chińskie platformy sprzedażowe TEMU i Shein chińskie aplikacje
Źródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock
Źródła tekstu: reuters.com